Coronavirus : la NBA prend des mesures et convoque une réunion téléphonique avec les propriétaires de franchise

L’inquiétude monte dans les bureaux de la Cinquième Avenue concernant l’évolution de la situation mondiale liée au coronavirus et notamment chez l’Oncle Sam. L’intégralité des propriétaires de franchise ont été convoqués par la Ligue pour une conférence téléphonique ce mercredi afin de se préparer à tous les cas de figure.

Depuis plusieurs semaines, un virus à couronne est en train de s’inviter dans tous les sujets de conversation du monde entier. Très vite, la ligue chinoise de basket professionnel, la CBA, a appuyé sur pause pour mettre à l’abri ses athlètes et ses fans. Avec plus des deux tiers des cas recensés sur la planète encore localisés en Chine, c’était le seul moyen de ne pas aider l’épidémie à se propager au sein du pays où est apparu le virus. Le Premier Ministre italien vient également d’annoncer la suspension de tous les événements sportifs prévus dans la Botte jusqu’au 3 avril. Le niveau d’infection des Etats-Unis et du Canada (il faudrait pas oublier les champions en titre quand même) est bien plus bas mais la courbe augmente elle aussi et de premiers décès liés au COVID-19 ont été déplorés la semaine dernière. Une situation prise très au sérieux par Adam Silver et l’ensemble de ses conseillers qui réfléchissent déjà aux différentes possibilités qui permettraient de poursuivre la saison sans reporter d’événement pour respecter le calendrier initialement fixé. Une première conférence téléphonique a eu lieu ce lundi avec certains membres du staff médical de chaque franchise et les quatre ligues sportives professionnelles américaines dont la saison est actuellement en cours (NBA, NHL, MLB et MLS) ont conjointement annoncé l’interdiction d’accès aux vestiaires à toute personne non indispensable. La Ligue a tenu à préciser que ce n’était en aucun cas une mesure contre les journalistes et les médias mais simplement une manière de protéger les joueurs et le staff. La mesure débutera officiellement ce soir avec des conférences de presse organisées à l’extérieur du vestiaire où les insiders sont habitués à circuler librement avant et après les matchs en temps normal.

Une autre mesure devrait être vivement débattue entre les propriétaires de franchise et la NBA ce mercredi lors d’une nouvelle conférence téléphonique. Adam Silver préfère anticiper tous les problèmes qui menacent son petit joujou et l’idée de jouer des matchs à huis-clos a déjà été posée sur la table ce week-end. En France, l’ASVEL a déjà annoncé que ses deux prochains matchs à domicile se disputeraient sans spectateurs pour respecter la nouvelle décision du gouvernement d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. La rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund se disputera également devant des tribunes vides et les Sharks de San Jose en NHL sont eux aussi confrontés au même problème depuis que les politiques locales ont imposé les mêmes restrictions qu’en France. Aucune décision définitive n’a pour le moment été prise au sud de San Francisco mais le huis-clos est une option solide même si les dirigeants cherchent actuellement des alternatives pour jouer sur terrain neutre ou à l’extérieur pour permettre aux fans de continuer de venir au stade. La Grande Ligue pourrait rapidement être confrontée au même problème et c’est le sujet principal qui devrait être évoqué lors de cette réunion exceptionnelle prévue demain soir. Certains joueurs comme LeBron James se sont déjà positionnés contre le huis-clos et les principaux acteurs de la Ligue semblent encore peu convaincus de la plausibilité d’un tel scénario mais le commissionner préfère aborder le sujet en amont pour ne pas se faire dépasser par les événements.

L’idée de reporter certains matchs est également une possibilité même si les salles des franchises accueillent aussi de nombreux spectacles et que réserver une autre date n’est pas aussi facile que cela. En attendant de nouvelles annonces de la NBA, vous pouvez suivre à la lettre les conseils d’Enes Kanter. Lavez-vous bien les mains !

Roses are red,

Violets are blue,

Wash your hands!

WASH YOUR HANDS! — Enes Kanter (@EnesKanter) March 9, 2020

Source texte : NBA et ESPN