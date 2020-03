La course au tanking et à la Draft 2020 : les Hawks ont remporté le marathon de la nuit face à Charlotte… mais pour quoi faire ?

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Hornets : un seul match concernait la nuit passée cette fabuleuse course à la nullité et forcément, le perdant de cette rencontre fait la bonne opération. Deux prolongations, un Terry Rozier au top, un Caleb Martin plein de flow, un Devonte’ qui snipe tout ce qui bouge mais, heureusement, le duo P.J. Washington / Miles Bridges qui assure en envoyant des saucisses et qui permet aux Frelons de ne piquer personne et de se rapprocher ses places d’honneur grâce à cette belle perf. Prochain match ? Dans deux jours à Miami, ça devrait le faire, pour perdre bien sûr.

Mauvaise opération du jour – Hawks : un seul match concernait la nuit passée cette fabuleuse course à la nullité et forcément, le vainqueur de cette rencontre fait la bonne opération. Deux prolongations, un John Collins quasi-parfait, un duo Trae Young / John Collins au taquet mais une victoire qui laisse Atlanta aux portes du podium tant recherché. Prochain match ? A domicile face aux Knicks, bon courage pour le perdre celui-là.

Les matchs à surveiller ce soir :

Wizards – Knicks



Bulls – Cavs

Rockets – Wolves

Warriors – Clippers

Rappel concernant la Lottery :