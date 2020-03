NBA Top 5 du jour : le saviez-tu, la meilleure action de la nuit n’est pas dans le Top 5

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Ça s’est passé un 10 mars

1963 : Wilt Chamberlain plante 70 points face à Syracuse. Normal.

1987 : Kareem Abdul-Jabbar devient le leader all-time au niveau des… fautes commises. Eh ouais, il domine également ce classement-là le KAJ. Il est d’ailleurs toujours premier devant Karl Malone avec 4 657 fautes en carrière.

1987 : alors rookie avec Cleveland, Ron Harper vole 10 ballons dans le même match, record pour un débutant. Le record all-time ? 11, par Kendall Gill.

2000 : le maillot de Joe Dumars est retiré par les Pistons, et le NBA Sportsmanship Award prend son nom. Pas mal la journée.

2004 : Tracy McGrady claque 62 points face aux Wizards. Record perso ? Check. Record de franchise ? Check aussi.

Ils sont nés un 10 mars

1948 : Austin Carr

1982 : Kwame Brown

1988 : Quincy Pondexter

1995 : Zach LaVine

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Anastasia, ainsi que des Vivien et des Vivienne. Et pour votre culture perso, sachez que Boris Vian est né il y a exactement un siècle. Boris Vian, Boris Viaud, Boris Diaw, vive les Boris.