Jusuf Nurkic arrive au bout du tunnel : la date du 15 mars dans le viseur, on va bien profiter de ses chemises d’ici là

Absent depuis le 25 mars 2019, Jusuf Nurkic arrive enfin au bout de ses souffrances. Les Blazers l’attendent sur le pont dans une semaine et il était était temps parce qu’ils auront besoin de tout le monde pour essayer d’arracher le huitième spot à l’Ouest.

Victime d’une double fracture tibia-péroné il y a presque un an, le Bosnien avait manqué la fin de la saison, les Playoffs, et toute la saison régulière jusqu’à aujourd’hui. L’an passé avec lui, les Blazers étaient excellents. L’effectif tournait parfaitement et Jusuf Nurkic faisait du sale. En témoigne ce petit cadeau de l’année 2019 avec un five-by-five en 20-20. C’est violent, et ça permettait aux Blazers de rêver. 15,6 points, 10,4 rebonds, 3,2 passes et 1,3 block, on parle bien de ce genre de ligne de stat pour le Bosnian Bear. Un bilan de 45-27 quand il était présent et une vraie équipe qui pouvait faire trembler du monde dans la Ligue. Et patatras, blessure. Mais cela ne les a pas empêché de se remobiliser et de faire des Playoffs gigantesques en tapant le Thunder avec le bad shot le plus iconique de cette postseason (bon ok, y’a débat avec Kawhi) puis les Nuggets pour aller en Finale de Conférence. Le problème, c’est que tout ne se passe pas comme prévu cette saison. Les Blazers sont neuvièmes à l’Ouest et virtuellement en vacances le 15 avril prochain. Un bilan de 28 victoires et 36 défaites pour Portland, Memphis en a 31 devant et ça bouscule sévèrement derrière entre notamment les Pelicans et les Kings. Sauf qu’on ne sentait jamais les Blazers capables de revenir, la faute à un effectif qui manque de pas mal de choses et qui qui pâtit entre autre de l’absence de sa bête bosnienne. L’autoproclamé meilleur défenseur de l’année Hassan Whiteside a remplacé Jusuf dans le roster mais ça ne tourne pas pour autant. Il réalise des grosses performances dans la raquette mais ce n’est pas Nurkic et ça ne sera jamais Nurkic. Au niveau du jeu collectif ou de la régularité, un monde les sépare.

A partir du 15 mars, cela va enfin changer selon les infos d’ESPN. Jusuf revient et les Blazers vont devoir rattraper les Grizzlies en faisant bien attention aux équipes qui se trouvent derrière. Les planètes commencent enfin à s’aligner pour l’équipe de l’Oregon qui vient aussi de récupérer Damian Lillard après une absence bien plus courte heureusement, alors que Zach Collins semble se rapprocher d’un comeback lui aussi. Cela donne peu de marge à Portland mais il n’y aura bientôt plus d’excuse et le mauvais début de saison doit être effacé pour jouer les Playoffs. Sauf retard, Jusuf Nurkic reviendra le 15 mars prochain face aux Rockets. D’ici là, le Blazers ont trois matchs à jouer qui seront d’une importance capitale. Après avoir perdu cette nuit face aux Suns, ils jouent en back-to-back contre les Kings. Une défaite et les Kings passent devant au classement. Ensuite, les Suns une nouvelle fois et les… Grizzlies. Sur les trois matchs, l’équipe juste derrière et l’équipe juste devant au classement. Tout va compter et notamment les confrontations directes dans ces places aussi serrées pour accrocher le dernier spot de Playoffs. Une fin de saison en affrontant huit équipes qui ne sont pas dans le Top 8 et deux fois les Grizzlies. Le destin est encore entre les mains de ces Blazers qui ne devront pas faire beaucoup d’erreurs pour finir en Playoffs. Un combat qui va être mené avec Jusuf Nurkic, ça aide toujours d’avoir une armoire à glace bosnienne dans sa raquette.

On souhaite un bon retour à la Bosnian Beast qui va de nouveau illuminer les raquettes de sa classe. Son équipe va avoir besoin de lui pour finir en Playoffs cette saison. On ne sait pas la forme physique qu’il peut avoir à son retour, mais dans tous les cas, Lillard & co vont apprécier de recevoir des passes de leur pivot, ça change de Whiteside.

