NBA Top 10 du jour : Jamal Murray a piqué les Frelons avant qu’ils ne le piquent

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 6 mars

1982 : les Spurs tapent les Bucks 171-166. Match le plus offensif de l’histoire à l’époque

2000 : le jour de ses 28 ans, Shaquille O’Neal tape un 61/23 face aux Clippers. Sale, sale, sale

2001 : les Blazers retirent le maillot de Clyde Drexler

2019 : LeBron James dépasse Michael Jordan au classement des plus grands scoreurs all-time.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 6 mars

1972 : Shaquille O’Neal

1973 : Michael Finley

1973 : Greg Ostertag

1993 : Malcolm Miller

1994 : Marcus Smart

1995 : Josh Hart

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Colette Boylet, des Nicole et des Nicoletta, et donc de toutes les Mamy Blue.