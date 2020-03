La course aux Playoffs : les Sixers récupèrent la cinquième place à l’Est, plutôt facile quand les concurrents ne jouent pas

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Sixers : il fallait le faire, et ce n’était pas forcément évident face à des Kings eux-aussi en quête d’un petit quelque chose actuellement. Victoire plutôt tranquille au final grâce à un trio Horford / Harris / Milton efficace, et une cinquième place récupérée au détriment de Pacers qui n’ont pu voir ça que devant leur télé. La course s’annonce folle, la suite au prochain épisode.

Mauvaise opération du jour – Rockets : sans parler de la manière un peu honteuse avec laquelle James Harden et les siens ont rendu les armes face aux Clippers, les Rockets voient également le Jazz leur revenir sur les talons, les deux franchises possédant désormais le même bilan. Houston voit surtout le podium s’échapper après cette deuxième lose consécutive et il faudra se remettre très vite au boulot faute de quoi une glissade synonyme de premier tour coton sera vite arrivée…

Les grosses affiches de ce soir :

Nets – Spurs

Celtics – Jazz

Pelicans – Heat

Mavs – Grizzlies

Lakers – Bucks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Pacers

Heat – Sixers