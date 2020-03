La course au tanking et à la Draft 2020 : les Hornets ont décidé de lâcher la course aux Playoffs pour participer à celle du tanking

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Warriors et Hornets : scénario parfait pour les Warriors, qui ont récupéré un Stephen Curry déjà en forme mais qui n’ont pas oublié les priorités, à savoir perdre des matchs NBA. Face aux Raptors, les Dubs ont enchaîné une dixième défaite consécutive à la maison, et possèdent désormais un bilan de dix revers sur leurs 12 dernières sorties. Parfait pour conserver la dernière place du classement. Petit mot aussi sur les Hornets, qui ont perdu leur troisième match de suite et qui commencent à plus regarder vers le bas que vers le haut.

Mauvaise opération du jour – Personne : aucune équipe qui devait perdre n’a gagné, bravo les losers, faut absolument continuer sur cette voie et vous arriverez à atteindre vos rêves les plus fous.

Les matchs à surveiller ce soir :

Wizards – Hawks



Knicks – Thunder

– Thunder Bulls – Pacers

– Pacers Wolves – Magic

– Magic Suns – Blazers

Rappel concernant la Lottery :