La course au tanking et à la Draft 2020 : les Wolves ne lâchent rien, tant qu’à chier une saison autant y aller à fond

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Hornets, Suns et Wizards : du travail bien fait ma foi. On passera sous silence la victoire des Warriors face à Denver car Golden Fake a encore un peu d’avance au jeu de qui est le plus lent, et les lauréats de la nuit sont donc les Hornets, magnifiques perdants face aux Spurs, les Suns, logiquement défaits par les Raptors, et enfin les Wizards, qui nous ont fait croire un temps qu’ils avaient envie de battre Sacto avant de se rabattre sur un peu plus de sérieux en fin de match. Vrais tanks ici, ça bouge pas.

Mauvaise opération du jour – Wolves : superbe match des Wolves cette nuit grâce notamment à toutes les recrues récentes. D’Angelo Russell, Malik Beasley, Juan Hernangomez et James Johnson ont donc cartonné les Pels, mais il faudra tout de même que quelqu’un leur dise de ne pas jouer aussi bien… trop souvent. Y’a un objectif à aller chercher, et ce n’est clairement pas la dixième place.

Les matchs à surveiller ce soir :

Cavs – Celtics

– Celtics Pistons – Thunder



– Thunder Knicks – Jazz



– Jazz Wolves – Bulls



Blazers – Wizards

Rappel concernant la Lottery :