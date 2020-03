La course aux Playoffs : si les Pelicans veulent jouer les Playoffs, il va falloir éviter de perdre contre des équipes de Ligue 2

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Spurs, Nets, Raptors, Clippers et Kings : les Spurs continuent d’y croire avec une victoire étriquée face aux terrifiants Hornets, les Nets récupèrent la septième place à l’Est grâce à un Caris LeVert fabuleux en fin de match, les Raptors confirment leur place de dauphin à l’Est, les Clippers montent tranquillement régime et les Kings se sont fait peur mais se rapprochent encore un peu plus d’une huitième place historique.

Mauvaise opération du jour – Sixers, Nuggtes, Thunder, Pelicans et Celtics : ça continue de dégringoler à Philly avec une défaite logique face aux Lakers, alors que les Nuggets et les Celtics se sont plantés tous seuls une épine dans le pied dans leurs courses respectives à la deuxième place. Deuxième défaite consécutive pour le Thunder qui voit les Mavs se rapprocher du sixième spot de l’Ouest, deuxième défaite consécutive également pour les Pelicans qui devront éviter les sorties de route s’ils veulent vraiment aller défier LeBron et les Lakers en avril.

Les grosses affiches de ce soir :

Bucks – Pacers

Heat- Magic

Mavs – Pelicans

Nets – Grizzlies

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers