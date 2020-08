La course aux Playoffs : nouvelle défaite pour les Pels, on nous fait signe que c’est plutôt les Playoffs 2021 qu’ils visent

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Heat, Thunder, Clippers et Pacers : mention spéciale à des Pacers sensationnels face à un concurrent direct, alors que le Heat confirme que l’objectif reste le podium après une grosse win face aux Nuggets. A l’Ouest le Thunder continue d’étonner et les Clippers assurent un peu plus leur deuxième place.

Mauvaise opération du jour – Nuggets, Jazz, Pelicans et Sixers : une défaite pour les Sixers face à des Pacers qui ne leur lâcheront absolument pas un millimètre, une autre pour des Nuggets amoindris face à un Heat séduisant, le Jazz qui n’a pas existé face au Thunder et, surtout, des Pels qui sont à deux doigts de faire forfait général trois jours seulement après la reprise. Zion Williamson pas en rythme, les jeunes encore en vacance et pas de réaction pour le moment, c’est quand même con quand on sait que la NBA rêve de voir NOLA accrocher la huitième place. Au moins s’ils sont nuls, les lanceurs d’alerte et autres illuminatis du scandale n’auront rien à se mettre sous la dent et c’est tant mieux

Les affiches du soir

Nets – Wizards

Celtics – Blazers

Grizzlies – Spurs

Magic – Kings

Rockets – Bucks

Suns – Mavericks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Nets

Raptors – Magic

Celtics – Sixers

Heat – Pacers