Reprise de la NBA : la bulle en 4 grandes questions ! Apéro TrashTalk

Alors que la NBA est réapparue dans nos vies il y a quelques jours, il était l’heure de se poser un moment à propos de quelques thèmes majeurs liés à la reprise. Allez, dimanche, cacahuètes, apéro.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Une bulle, des masques, du gel hydroalcoolique, des hologrammes dans les « tribunes », mais aussi vos chouchous de retour et pour la plupart en pleine forme. Déjà quelques indices sur ce à quoi cette fin de saison devrait ressembler, et si tout ce bazar peut paraître assez bizarre à première vue, les premiers retours sont plutôt satisfaisant compte tenu des conditions. Les mâles alpha reprennent leurs droits, on fait rimer bizarre et bazar, les favoris sont au rendez-vous, bref le confinement n’a pas spécialement bousculé l’ordre des choses, en tout cas pas encore. Vous vous posez des questions ? On y répond. On se pose des questions ? Bah on y répond. NBA is back baby, ça commençait à devenir TELLEMENT long.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne : on like, on partage, on commente, let’s go.

Source image : TrashTalk