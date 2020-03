Mike D’Antoni et Mike Budenholzer élus coachs du mois de février : bravo les Mikes, belle manière de fêter ça la nuit dernière

Mike D’Antoni et Mike Budenholzer ont donc été élus coachs du mois de février. Grande nouvelle, artiller à 3-points l’air de fonctionner en NBA, et avoir des MVP dans l’équipe aussi.

Dans la conférence Est, les Bucks offrent cette saison une domination sans partage avec un bilan rarement vu en NBA et une qualification en Playoffs déjà acquises. Un artisan de ce succès ? Mike Budenholzer bien sûr. 11 matchs en février ? 10 victoires, et ce ne sont pas des petites victoires. Si tu perds contre Milwaukee de moins de 10 points ça devrait presque compter comme une demi-victoire dans le classement tant les Bucks sont monstrueux. Alors il y a eu quelques matchs bien déséquilibrés dans ce mois et un calendrier pas si difficile hein (Suns, Pelicans, Magic, Kings, Pistons, Wizards), mais quand même, il a fallu taper deux fois les Sixers et une fois les Raptors dans le tas, en plus de l’énorme victoire face à OKC. Seul petit bémol, une défaite 118 à 111 face aux Pacers, bouh. Giannis était d’ailleurs absent, on comprend donc vite le pourquoi du comment. Arriver tous les soirs, match après match, avec cette envie, cette hargne, cette volonté de tout plier en une mi-temps, c’est très fort. Et qui donne cette rage ? Et bien c’est Mike. Cette force de revenir tous les soirs avec la seule volonté de prendre une victoire de plus est le signe d’une très grande équipe, et toute grande équipe possède son grand coach. Les Daims ont d’ailleurs perdu contre le Heat cette nuit et on verra très vite comment cette équipe va finir le mois, si l’envie de tout écraser continue et si tout le monde va continuer à autant jouer alors que la première place de l’Est et de la Ligue sont presque acquises.

Dans la conférence Ouest, c’est un autre Mike qui est récompensé. C’est une vraie révolution en NBA qu’opère Mike D’Antoni puisqu’en début de mois de février, il a tout simplement envoyé son pivot voir ailleurs du côté d’Atlanta. Pendant ce temps là, tous ceux qui faisaient plus de 2m ont dû prendre des vacances car ce n’est plus la taille qui compte à Houston. S’est alors installé un ultra small-ball très spécial, unique en son genre, couronné de succès pour l’instant. Onze matchs également pour les Fusées, deux défaites cette fois-ci, deux défaites de suite face aux Suns et au Jazz. Sinon ? Des victoires contre les Pelicans, les Hornets, les Lakers, les Celtics x2, les Warriors, le Jazz, les Knicks et les Grizzlies. Quelques matchs plus faciles, d’autres beaucoup moins, et finalement ça se passe très bien pour les Rockets qui sont aujourd’hui quatrième à l’Ouest à deux matchs seulement des Nuggets et Clippers, donc toujours dans la course à la deuxième place. Mais c’est surtout cette équipe de petits qui attire le chaland. On se demande encore parfois comment ça marche mais force est de constater que ça fonctionne d’une manière générale. Et si ça fonctionne, c’est aussi parce qu’il n’y a pas un mais deux joueurs calibre MVP dans cette équipe. Mike D’Antoni a ainsi trouvé la bonne formule pour faire cohabiter ses deux monstres, Russ tire moins à 3-points et pénètre bien plus. Voilà l’énorme problématique actuelle posée par les Rockets car si les grands doivent s’éloigner de la raquette et que les deux anciens MVP sont à ce niveau, on souhaite bonne chance à l’équipe qui croisera ces furieux en avril et/ou mai. Alors évidemment, les Playoffs sont une autre histoire où il faudra s’adapter de match en match, mais pour l’instant Mike D’Antoni montre bien que son idée folle fonctionne. Être petit a ses limites mais continue tes folies Mike, on ne demande que ça.

Félicitations aux deux Mike pour le titre de Coach of the Month de février. Mérité tant leurs deux équipes ont réalisé un excellent mois de février, et on espère que ça continuera pour eux et que les Rockets vont continuer de révolutionner la NBA en jouant avec des enfants de CM2 pendant que Budenholzer sera tranquille au bout de 20 minutes de jeu quand son équipe mène déjà de 20 points.