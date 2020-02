Joe Lacob ne comprend pas le départ de Kevin Durant : en même temps, quelqu’un a-t-il déjà compris Kevin Durant ?

Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, ne comprend pas pourquoi Kevin Durant est parti cet été. Ce n’est pas la seule personne qui ne pige pas les décisions du serpent. En fait, on n’a pas encore trouvé quelqu’un qui capte vraiment ce qu’il se passe dans son cerveau.

C’est devenu une habitude de réagir sur l’extra-sportif, les déclarations et les petites phrases hors terrain à propos de Durantula. Entre les siennes, énigmatiques, et celles des autres personnes à son sujet, il y a de quoi débattre sur le joueur et surtout le personnage. Et donc aujourd’hui, encore une sortie qui va faire parler à propos de KD. Cette fois-ci, elle vient du propriétaire des Warriors invité sur 95.7 The Game.

« Je ne peux pas être en colère quand Kevin Durant, avec qui j’étais très proche, décide de partir. Même si cela n’avait aucun sens pour moi. Tu es dans la meilleure organisation du monde. Tu as du succès, d’autres grands joueurs à tes côtés et une nouvelle salle. Pour moi, il y avait toutes les raisons de rester. Mais je ne vais pas lui en vouloir parce que c’est sa vie et il a gagné le droit de faire ce qu’il veut. Et quelle qu’en soit la raison, il a décidé de partir. Je ne peux pas contrôler ça. J’ai essayé. Mais je ne peux pas contrôler ça. »

Joe Lacob: “I can’t get mad when Kevin Durant, who I felt pretty close with, decides he’s going to leave…” BUT pic.twitter.com/ImWTmQ15It — 95.7 The Game (@957thegame) February 24, 2020

Bon, on peut déceler une pointe de déception dans les mots du propriétaire de la franchise qui a perdu son double MVP des Finales. Mais on peut lui donner raison sur les points du projet sportif. Une nouvelle salle, des All-Stars à côté de lui… C’était suffisant pour rester. Mais bon, Durant voulait probablement être apprécié à sa juste valeur de basketteur. Lui qui est souvent ramené à sa décision de rejoindre les Warriors. Il n’a jamais réussi à sortir de ce mouvement et surtout de passer au-dessus de Stephen Curry, qui reste l’âme de ces Warriors, dans la tête des fans de NBA. On ne va pas pleurer KD et ses déclarations assez étonnantes. La dernière en date ? Une pique bien sévère contre ses anciens coéquipiers d’OKC. Après il s’étonne qu’il est détesté à Oklahoma City… De toute façon, suivre les déclarations du Snake est une belle partie de rigolade. On ne sait jamais où il veut en venir, il balance des phrases bien piquantes pour tout le monde, ou bien remplies de seum comme dire plus de dix ans après qu’il est déçu de ne pas avoir été pris pour Team USA aux Jeux Olympiques en 2008. Non mais vraiment, il donne le bâton pour se faire battre. Et puis on pourrait continuer pendant des heures à sortir des déclarations de KD mais on vous laisse faire vos recherches si vous voulez passer un bon moment.

Mais bon voilà, c’était un départ inéluctable pour Joe Lacob qui peut être déçu. C’est sûr que perdre l’un des meilleures attaquants de l’histoire, ça la fout mal. Surtout dans ces conditions. Une année 2019 cauchemardesque avec la défaite en Finales face aux Raptors et les blessures conjuguées de Klay et de Kevin. La reprise de la saison avec la blessure de Curry. La saison complètement manquée qui s’ensuit et les Warriors sont au fond de la Conférence Ouest. Les Nets en face sont en Playoffs avec KD qui regarde ça du banc et ne reviendra probablement pas avant la saison prochaine. Mais il n’y a aucune raison de s’en vouloir côté Warriors. Alors peut-être que des choses pouvaient être faites – comme demander à Draymond Green de ne pas insulter la maman du bon Kevin – mais il n’y a pas à essayer de comprendre le nouveau numéro 7 des Nets. Personne ne le comprend à part lui-même. Au moins ça fait une personne de plus que Kyrie, c’est déjà ça. Les Warriors vont revenir l’année prochaine pour passer de derniers à champions avec les retours de tout le monde, le gros pick de Draft et l’arrivée d’Andrew Wiggins (on s’y fait toujours pas). Alors peut-être que si les Warriors regagnent un titre d’ici quelques années, ce départ ne sera qu’un lointain souvenir pour Joe Lacob et sa bande. En tout cas, ça pourrait donner de belles déclarations quand les Warriors sans le Serpent iront plus loin que les Nets. Déjà, on veut voir le premier match que jouera Durantula entre Warriors et Nets pour voir comment le DPOY 2017 va s’occuper de lui et ce que prépare ce formidable joueur qu’est, malgré tout, Kevin Durant.

Voilà une nouvelle déclaration qui va faire parler. Comme toujours quand ça touche de près ou de loin à Kevin Durant. Du seum pour Joe Lacob d’avoir perdu cet immense joueur, mais aussi de l’incompréhension. C’est un peu ce qui définit le nouveau joueur de Brooklyn, il est bizarre, il est clivant, mais c’est KD, c’est comme ça.

Source texte : 95.7 The Game