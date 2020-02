NBA Top 10 du jour : Kelly Oubre Jr. a offert un poster à Rudy Gobert, et y’a bientôt plus de place sur la tapisserie

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 25 février

1977 : career high pour Pete Maravich. 68 points pour le bras armé du Jazz, posé aujourd’hui dans le clan très fermé des joueurs ayant déjà scoré 68 points ou plus Wilt, Jordan, Amiral, Pistol, David Thompson, Kobe, Baylor et… Devin Booker)

1999 : Reggie Miller devient le premier joueur à tenter 4000 tirs à 3-points en carrière, à noter qu’aujourd’hui un joueur lambda en tente plutôt 4000 par jour.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 25 février

1958 : Kurt Rambis

1976 : Samaki Walker

1985 : Joakim Noah

1989 : Jimmer Fredette et E’twaune Moore

1994 : Fred VanVleet

1995 : Mario Hezonja

1997 : Thon Maker

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Roméo, mais que c’est surtout il y a 98 ans jour pour jour que Landru fut guillotiné. Sors ça au self à midi et t’es le héros de ta boîte.