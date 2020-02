Damian Lillard pense que les Blazers sont à éviter en Playoffs : il sait qu’il faut être huitième pour gratter un ticket ?

La fin de saison se rapproche doucement et les équipes un minimum concernées n’ont qu’un seul mot à la bouche : Playoffs. Quand certains donnent tout pour y arriver, Damian Lillard lui s’y voit déjà, et pense même que les Blazers seront une équipe à éviter. Encore faudrait il les jouer, n’est-ce pas ?

Avec un bilan de 25 victoires pour 32 défaites, Portland est pour l’instant neuvième à l’Ouest, derrière les Grizzlies, et avec quelques équipes dans les basques. La Team Lillard commence à devenir une habituée des Playoffs depuis quelques années, et elle compte bien y retourner. Peu aidés par les blessures, les Pionniers ont le mérite de tenir le cap, menés par un Dame D.O.L.L.A. stratosphérique qui enchaîne les filoches comme Jokic enchaîne les brioches. Forcément, avec un tel niveau de jeu, Damien se projette déjà avec beaucoup (trop ?) d’optimisme. Cette saison, chaque match risque de compter pour gratter son ticket mais Dame y croit dur comme fer, les Blazers ont une bonne chance de choper une place pour mi-avril. Plus encore, lorsqu’elle sera au complet, son équipe sera celle à éviter pour les leaders de l’Ouest. C’est bien sympa tout ça, mais pour le moment, difficile de claquer des buzzer beaters en Playoffs sans y aller. Et quand on se penche rapidement sur la concurrence directe, ça pourrait être compliqué.

« I’m pretty sure we’re the last team any team would want to see (in the playoffs). » @dame_lillard gives an update on his injury, talks #NBAAllStar & more. pic.twitter.com/fE1oxT0Ktd — Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 17, 2020

« Je suis sûr qu’on est la dernière équipe que les autres équipes voudraient voir en Playoffs. »

Alors certes, les Blazers ne sont pas LA franchise la plus agréable à jouer, à la rigueur, mais moins que les Spurs, Grizzlies et Pels ? Pas sûr. Les jeunes Oursons font une incroyable saison, malgré un départ assez foireux, il ne fait jamais bon enterrer les Éperons, et les Piafs au long bec ont récupéré leur stre-mon. Côté Portland, le pyromane qui tape les 50 points comme d’autres en mettent 20 est blessé, et ces quelques matchs ratés pourraient faire mal en fin de saison, en témoigne la défaite de la nuit contre le concurrent direct mené par Zion. Et admettons que les Blazers fassent le push nécessaire pour jouer les Playoffs, après tout, ils en sont capables. Avec une inattendue grosse saison du Thunder, ils finissent donc la course huitièmes. Les fans des Blazers sont en joie, la saison se poursuit, le Moda Center reste ouvert un peu plus tard en avril, grand moment dans l’histoire de la NBA. On se tape donc les Lakers et… hmm, ça sentirait pas le coup de balais à la maison ? De quoi jouer un peu plus longtemps et offrir au public de l’Oregon deux matchs face à des LeBron et AD en mission ? Sans manquer des respect aux troupes de Lillard, l’écart entre les deux équipes semble assez dur à combler, et « l’équipe à éviter » a moins de chance de réaliser l’upset que de se prendre une fessée.

Portland en Playoffs, passe encore. Les Blazers pourraient rattraper Memphis et gratter un ticket. Mais de là à être l’équipe qui va titiller les Lakers, faudrait peut-être pas pousser. Allez, chaque chose en son temps Damien. Voir sa saison durer un peu plus longtemps que la régulière, ça serait déjà bien.

Source texte : Blazers