Officiel : saison blanche confirmée pour Klay Thompson, on en connait un qui va arriver déter en octobre

Klay Thompson ne reviendra pas cette saison. C’était pressenti, c’est désormais officiel. Aucune raison de se presser avec le sniper des Warriors qui pourra tranquillement se préparer pendant l’été.

Pour ceux qui ont vécu dans une grotte lors des neuf derniers mois, Klay Thompson s’est blessé en Finales NBA face aux Raptors. Une rupture des ligaments croisés, deux lancers-francs et une fin de série anticipée pour le Splash Bro. Pendant l’été, on aurait pu imaginer un retour en fin de saison 2019-20 ou pour les Playoffs pour le pyromane. Mais avec la blessure de Curry et la mission galère dans laquelle se sont lancés les Warriors, cela n’avait aucun intérêt de forcer un retour. Surtout qu’il n’y aura plus de match en mai à San Francisco cette saison, ni même à partir de la deuxième quinzaine d’avril. Il va nous falloir un peu de temps pour nous faire à cette phrase. C’est donc par l’intermédiaire de Marc Stein du New York Times qu’on apprend que la franchise des finalistes a pris la décision de ne pas faire revenir le numéro 11 cette année. Pendant la trade deadline, les Warriors se sont activés en échangeant D’Angelo Russell contre Andrew Wiggins avec quelques assets autour pour décorer le paquet cadeau. L’objectif de cette fin de saison en Californie du nord sera d’intégrer le numéro 1 de Draft (oui, ça fait aussi mal de lire ça) en vue de la saison prochaine. Steph Curry devrait également revenir mettre quelques tirs du parking d’ici peu. L’occasion de faire des tests, de voir la complémentarité de certains joueurs et de réfléchir à l’été prochain pour entourer ce nouveau Big Four avec Curry, Klay, Draymond Green et donc désormais Wiggins. Le fit était encore inimaginable il y a quelques semaines mais on a hâte de voir.

The Warriors have this week made it official and fully ruled out Klay Thompson (left knee) for the remainder of the season, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) February 21, 2020

Une saison à oublier donc pour Klay Thompson qui apparaissait pourtant très motivé et même en tenue à certains matchs. On sait que le Warrior, dans tous les sens du terme, n’a envie que de fouler les parquets NBA. Il devra ronger son frein encore six mois avant de jouer dans le (pour l’instant) maudit Chase Center. Cependant d’ici là, une autre échéance arrivera, les Jeux Olympiques. AK-37 est dans la liste des 44 finalistes pour jouer dans l’équipe de Gregg Popovich au Japon. Entre la densité de l’effectif et la blessure, il y a fort à parier qu’il ne jouera pas à Tokyo en juillet et en août. D’autant qu’il aurait sans doute rêvé de faire la compétition avec son bro du backcourt à Golden State qui, lui, a cet objectif en ligne de mire. C’est aussi pour cela qu’il rejouera bientôt, afin de reprendre le rythme pour gagner une médaille olympique. On attendra Monsieur Catch-and-shoot la saison prochaine et franchement, ça fait presque peur pour la concurrence. Des Warriors revanchards, un pick de draft très élevé, l’envie de montrer qu’ils sont encore tout en haut… et un Klay Thompson qui va bouillonner parce qu’il n’aura pas joué pendant près d’un an et demi. Attention au record de différence de victoires d’une saison à l’autre. Attention aux records que va vouloir battre Klay. Attention à nous parce que les Warriors vont revenir plus motivés que jamais.

Probablement pas de duo Klay-Curry à Tokyo pour les Jeux Olympiques. On reverra l’arrière des Warriors en octobre prochain pour le début de la saison régulière. D’ici là, on pourra le voir à l’échauffement et sur le banc des Warriors ou en conférence de presse pour se consoler un peu. On a hâte de le revoir mettre 40 points avec trois dribbles.

Source texte : The New York Times