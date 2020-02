Chris Bosh est déçu de ne pas être au Hall Of Fame 2020 : on le comprend mais pas de chance, la cuvée est All-Time

Il y a quelques jours, en marge du All-Star Game 2020 à Chicago, la NBA a dévoilé sa liste des finalistes pour le Hall Of Fame 2020. Parmi eux trois légendes de la meilleure ligue du monde : Kevin Garnett, Tim Duncan et, évidemment, Kobe Bryant.

Cette place est évidemment méritée pour tous ces joueurs qui ont marqué la fin des années 90 et les années 2000. Onze bagues à trois (bon, dix bagues pour Timmy et Kobe) et des records dans tous les sens, deux d’entre eux qui sont sans aucun doute les meilleurs de l’histoire de leur franchise alors que pour le troisième, la concurrence est rude même si on apprécie la qualification que lui donne Magic Johnson qui a récemment appellé le regretté Mamba « meilleur Laker de tous les temps ». Mais il manque un joueur, lui aussi cité parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de sa ou ses franchises (on vous laissera discuter de sa place) : Chris Bosh. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs expliqué sa déception quant à son absence dans cette short-liste du HOF. Alors déçu il l’est, et ça s’entend dans sa petite apparition de six minutes puisqu’il répète des disappointed à n’en plus finir pendant toute la vidéo…

Wanted to share my thoughts on not being inducted into the HOF this year. Appreciate all the love ❤️ https://t.co/EjxzWA3idS — Chris Bosh (@chrisbosh) February 18, 2020

Morceaux choisis :

« Je vais être honnête avec vous. Je suis un compétiteur. J’ai été en compétition toute ma vie. Beaucoup de gens ne savent pas ça mais je suis un compétiteur féroce. Perdre me dérange. Ça l’a toujours été, depuis le moment où j’ai commencé le basket et ça se ressent sur tout ce que je fais. Donc oui, vous allez m’entendre le dire : je suis déçu. »

Chris Bosh a subitement arrêté sa carrière en 2016 alors qu’il n’a aujourd’hui que 36 ans. Il aimerait encore jouer mais des problèmes de santé l’en empêchent. Évidemment, cela transparaît sur cette déclaration du double-champion NBA avec le Heat. Il explique qu’arrêter sa carrière a dû lui faire changer des plans dans sa vie. De plus, désormais, son absence dans la liste 2020 du Hall Of Fame le déçoit car c’était quelque chose qu’il attendait. Maintenant, pouvait-il entrer dans cette liste ? On peut évidemment penser que oui mais le Hall Of Fame ne récompense pas seulement des anciennes légendes de la NBA. Dans cette liste de huit personnalités il y a des entraîneurs et entraîneuses, des joueurs et joueuses, et il faut récompenser le panel de personnes le plus large autour de la NBA. C’est pourquoi aujourd’hui il n’y a que trois de ces anciennes légendes des parquets NBA et donc pas le déçu troisième de la Draft 2003. Le problème pour lui c’est cette cuvée All-Time, et s’il est impossible de passer à côté de Kobe Bryant et de Tim Duncan, la discussion s’il y a eu s’est probablement faite avec Kevin Garnett. Et avantage pour l’ancien joueur de Minneapolis, Boston et Brooklyn. Chris Bosh a également réagi aux messages positifs et rassurants du style « ça sera pour l’an prochain Chris », en rappelant qu’on ne sait jamais ce qu’il se passe dans la vie, surtout quand on parle de cette cuvée, malheureusement. Maintenant, il n’y a aucun doutes sur le fait que celui qui a pris le rebond de l’une des actions les plus mythiques de l’histoire de la NBA sera sélectionné tout bientôt, et il faudra simplement être un peu plus patient…

Allez, on comprend que tu sois déçu Chris mais ton tour viendra. Il est déçu, il l’a d’ailleurs répété seize fois pour que vous le compreniez bien, et on le comprend tout à fait. Mais une cuvée aussi impressionnante n’arrive pas tous les ans, et Chrissou est juste mal tombé. On se revoit dans un an du coup ?



Source texte : ESPN