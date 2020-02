Showtime annonce un documentaire sur Kevin Garnett pour l’automne : du trashtalking en perspective, on a hâte

Le trailer du documentaire de Showtime Sports sur Kevin Garnett a été dévoilé. Video contains explicit language nous avertit Yahoo Sports. On attend donc la version censurée pour que ça ne soit qu’un long *bip* de 50 minutes.

En deux minutes, KG nous parle de Scottie Pippen, Michael Jordan et Isiah Thomas, le tout entouré de mots aussi doux que son trashtalking sur les parquets. Voilà ce qui nous attend en automne prochain. Un documentaire incisif où il ne fait aucun doute que tout le monde en prendra pour son grade. Ici, The Big Ticket nous parle d’une apparition dans un gymnase de Chicago en 1995, en compagnie de ces trois légendes de la NBA des années 80 et 90. Une rencontre qui lui a fait comprendre qu’il pourrait briser des lignes en se présentant, fraîchement sorti de high-school, à la Draft sur les conseils d’IT. Un documentaire de très haut niveau dans lequel Kevin Garnett sera à la narration dans des interviews avec les joueurs qu’il a côtoyés depuis 25 ans dans la Ligue. On peut être sûr qu’il ne mâchera pas ses mots et que ce personnage haut en couleur fera vivre sa carrière NBA de la plus belle des manières. Et puis franchement, sortir ce trailer quelques jours après l’annonce du retrait de son maillot par les Celtics et pas les Wolves, ça annonce de belles parties de trashtalking dans le Minnesota. Un dernier petit conseil avant de lancer le trailer : baissez le son et éloignez les enfants.

Un joueur clivant, un trashtalking acéré, des punchlines qui risquent d’être sévères, une carrière impressionnante, de la légende partout. Voilà ce qui nous attend en automne 2020. Pour tous les fans des Timberwolves, des Celtics, de Garnett, de blabla et de NBA, ce sera un immanquable. Vivement l’automne.

Source texte : Showtime Sports et Yahoo Sports