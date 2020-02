Les Celtics vont retirer le maillot de Kevin Garnett : en espérant que ça donnera des idées à certains dans le Minnesota

Les Boston Celtics l’ont annoncé, le maillot de Kevin Garnett trônera au plafond du TD Garden lors de la saison 2020-21. Un hommage de la franchise au trèfle pour une pièce maîtresse de son dernier titre, en 2008.

Le Big Ticket aura donc un maillot retiré dans, au moins, une franchise NBA. Ce sera chez les Celtics. L’endroit où il a gagné son seul titre de champion, en battant les Lakers 4-2 en finale. KG a donc tout gagné. Un MVP avec les Minnesota Timberwolves en 2004, un Défenseur de l’Année en 2008, le titre la même année, des sélections pour le All-Star Game à foison, des All-NBA First Team et First Defensive Team, etc. Et donc pour finir maintenant, un maillot retiré. Le numéro 5 et non le numéro 21 qu’il portait aux Wolves. Il avait dû changer parce que les Celtics savent honorer leurs légendes, eux. C’est Bill Sharman qui possédait le numéro 21 que Kevin Garnett n’a donc pas pu porter. Sharman est l’une des 24 personnes honorées en haut du TD Garden sans compter les anciennes légendes des Bruins (NHL) qui évoluent dans la même salle. C’est plus que n’importe quelle autre franchise. La preuve d’une histoire riche en légendes et en succès, mais également une tradition. La liste des joueurs au plafond du jardin est immense, leur palmarès l’est aussi. 17 titres de champion pour les C’s, forcément, ça crée des légendes.

Mais alors, pourquoi les Celtics avant les Timberwolves ? Oui, le palmarès de la franchise du Minnesota est un peu moins grand que celui de Boston. C’est également le cas de la liste des maillots retirés puisqu’un seul maillot est au plafond du Target Center. C’est celui de Malik Sealy. L’ancien joueur des Loups a connu une fin tragique puisqu’il est décédé dans un accident de voiture en 2000 à Minneapolis alors qu’il rentrait de l’anniversaire de son ancien coéquipier… Kevin Garnett. Il semblerait logique ce dernier ait le deuxième maillot retiré de cette franchise. Lui qui est le meilleur joueur de son histoire. Leader dans presque toutes les catégories statistiques : meilleur marqueur, passeur, rebondeur, intercepteur, contreur et en matchs joués avec un total de 970 avec le maillot 21 à Minneapolis. Mais alors, pourquoi son maillot n’est pas au plafond ? Alors, c’est sûr que de dire de Glen Taylor, le propriétaire de la franchise, que « he doesn’t know shit about basketball » (on vous passe la traduction) ça ne doit pas aider. En même temps, quand on sait que Glen Taylor a négocié un buy-out avec le plus grand joueur de sa franchise, on peut sérieusement discuter de la véracité de la phrase de KG. Un divorce pour ce choix donc. Mais aussi pour la façon dont Flip Saunders, l’entraîneur pendant, presque, toute la carrière de l’ailier fort à Minneapolis a été honoré. Le coach de cette saison de 2004, le meilleur coach de l’histoire de la franchise, tout simplement. Après l’annonce de son décès, les Wolves ont réalisé une vidéo hommage où Garnett n’apparaissait pas. Le joueur a trouvé ça trop peu et ne savait pas comment réellement rendre hommage à son coach dans un court passage vidéo. Il a également déploré que Saunders ne soit pas tout de suite honoré par une bannière en haut du Target Center… Tiens tiens. Sur ce point au moins, les Wolves se sont rattrapés.

Mais alors, est-ce que Garnett aura quand même son maillot retiré chez les Wolves ? On peut parier que oui. Des discussions ont déjà eu lieu quant à ce retrait. Elles n’ont pas abouties mais il semble difficile d’imaginer que le numéro 21 n’apparaisse pas en haut du Target Center un jour. Impossible de penser à voir un autre maillot monter au plafond avant celui du Big Ticket. Mais après l’annonce des Celtics, cela semble un poil trop tard et quoi qu’il arrive, tout le monde retiendra que la franchise qui a drafté et qui a fait grandir le MVP 2004 a retiré son maillot après les Celtics où il n’a joué que six saisons. Maintenant, la direction a changé. Gersson Rosas est devenu président des opérations basket la saison dernière et reprend petit à petit la main sur les choix chez les Timberwolves. Il veut reconstruire une équipe compétitive autour de son nouveau duo formé par Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. Maintenant, il pourrait se pencher sur l’honneur de l’histoire de sa franchise où Garnett apparaît dans les deux premiers noms.

KG sera donc honoré la saison prochaine à Boston. Un hommage mérité pour ce joueur fondamental de la fin de la décennie 2000 à Beantown et pour le premier titre depuis les années 80. Un trashtalker dans l’âme, un défenseur ultime, un leader. Du côté de Minneapolis, ils seront donc éternellement les deuxièmes à avoir honoré le Big Ticket, le meilleur joueur de leur histoire. Mais on peut imaginer que ce choix des Celtics pourrait précipiter la décision de la nouvelle direction en vue d’un retrait de maillot. En tout cas, les fans de Garnett dans le Minnesota peuvent rêver, anything is possible.

