Audiences en hausse pour le All-Star Game de Chicago : voilà ce qui se passe quand on invite Rudy Gobert

Le All-Star Weekend est passé, mais il faut dire qu’on s’est globalement bien amusés, notamment lors du match des étoiles, qui a offert un finish épique à tous les fans. On peut carrément parler de renouveau pour le All-Star Game, et les chiffres le confirment.

Quel kiff. Quel kiff de voir les meilleurs joueurs du monde se rentrer dedans comme si c’était un match de Playoffs. Dimanche, les fans de la balle orange ont pris leur pied dans le dernier quart-temps du match des étoiles, avec un duel Triple XL entre la Team LeBron et la Team Giannis. C’était le jour et la nuit avec les précédentes éditions du All-Star Game, où l’intensité n’avait que trop rarement fait son apparition. Là, c’était chaud des deux côtés du terrain, et la fin de match a attiré environ 8 millions de téléspectateurs sur TNT/TBS si l’on en croit les chiffres communiqués sur NBA.com, qui cite Turner Sports. En moyenne sur la rencontre, ils étaient 7,3 millions devant leur écran, ce qui représente une hausse de 8% par rapport au All-Star Game 2019 de Charlotte, qui était bien fade par rapport à celui de Chicago. L’an passé, d’après les chiffres détaillés de Sports Media Watch, les audiences étaient passées sous la barre des 7 millions de téléspectateurs en moyenne, et ce pour la première fois depuis 2010. Pas de quoi monter au plafond donc car seulement trois All-Star Games ont connu des audiences plus faibles que celui de dimanche sur les dix dernières années (2012, 2015, 2019). Mais le fait d’avoir réussi à inverser la tendance après plusieurs épisodes consécutifs de baisse est évidemment encourageant, surtout que la NBA attire globalement moins les regards cette saison.

Comment expliquer cette augmentation ? Déjà, il y a l’effet Kobe. L’ensemble du week-end était placé sous le signe du Black Mamba et de sa fille Gianna, avec une succession d’hommages suite à la terrible tragédie du 26 janvier dernier. Ce contexte unique a forcément favorisé les audiences (le pregame show a attiré 6,3 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 19% par rapport à 2019) et a donné une plus grande signification au match des étoiles, ce qui explique peut-être aussi en partie l’intensité démontrée dans ce All-Star Game version 2020, qui s’est déroulé dans le grand marché de Chicago. Mais cette intensité, cette fin de match de malade qui a rassemblé dans les 8 millions de téléspectateurs puise surtout sa source dans le nouveau format mis en place par la Grande Ligue. Un score fixe à atteindre dans le quatrième quart-temps pour espérer rafler la mise, pas de chrono et pas de pub, le tout avec un score serré entre les deux équipes, c’était bien kiffant. Et même si certains ont été déçus de voir la rencontre se terminer sur un lancer franc d’Anthony Davis, difficile de se plaindre vu le finish orgasmique qu’on a pu vivre. La NBA a peut-être trouvé la bonne formule pour relancer durablement l’intérêt du match des étoiles – notamment grâce à ce fameux Elam Ending qui donne une touche dramatique à la rencontre – mais ça va demander confirmation dans les années à venir.

Week-end réussi pour la NBA. Outre le All-Star Game, les différents concours du samedi ont également connu une hausse des audiences, pour une augmentation globale de 15% sur l’ensemble des trois jours par rapport à 2019. Dans la Windy City, on a retrouvé une partie du prestige pouvant entourer ces festivités. Alors, one-shot ou début d’une nouvelle tendance ?

