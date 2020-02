Zion Williamson envisage de participer au concours de dunks 2021 : ils peuvent déjà renforcer les arceaux à Indianapolis

Athlète venu tout droit de l’espace, Zion Williamson fait partie de ces phénomènes physiques qu’on a du mal à expliquer. La nuit dernière, lors du Rising Stars Challenge, il a encore fait des dégâts et on espère tous le voir un jour dans un concours de dunks. L’année prochaine ? Why not.

Zion Williamson dans un Slam Dunk Contest. Voici le genre de phrase qui nous fait tout de suite grimper au plafond. Quand on voit à quel point il peut être spectaculaire en… ratant ses tentatives, on se dit qu’il peut à lui tout seul redorer le blason du concours avec des tomars d’une autre planète. Alors certes, dans un contest, l’objectif est quand même de passer ses dunks hein, pas comme hier soir. Parce que si vous lâchez un 720 rider avec un moulin à vent depuis la ligne des lancers, et que derrière vous n’arrivez pas à conclure, vous pouvez oublier le 50, sauf si vous avez cinq DJ Khaled qui notent. Mais connaissant le phénomène de New Orleans, on peut lui faire confiance pour bien se préparer et proposer du très lourd dans un potentiel SDC. Mais quand est-ce qu’on pourra le voir ? Pas cette année évidemment, car on aura droit la nuit prochaine à un duel entre Aaron Gordon, Derrick Jones Jr., Dwight Howard et Pat Connaughton. Mais visiblement, une participation dans un an est du domaine du possible si l’on en croit les propos de Zion. Interrogé sur le sujet hier par Ben Golliver du Washington Post, le numéro un de la Draft 2019 envisage effectivement de faire partie du Slam Dunk Contest 2021, à une condition cependant.

« Si mon équipe est bien classée, j’y serai. Si on est la meilleure équipe de la Ligue, je le ferai à coup sûr. Et si ce n’est pas le cas, j’y réfléchirai. »

Du coup, une seule chose à faire pour Adam Silver. Envoyer un mémo à toutes les équipes de la NBA afin de leur ordonner de perdre volontairement face aux Pelicans l’année prochaine, et ainsi permettre à New Orleans d’être en tête du classement au moment du All-Star Break. Comme ça, pas d’excuse pour Zion, qui devra assumer ses propos et participer au Slam Dunk Contest 2021, prévu du côté d’Indianapolis. Vous ajoutez à ça un Zach LaVine, un Aaron Gordon et encore un autre mec pour faire le nombre et c’est parfait. Plus sérieusement, il y a quand même des chances de voir New Orleans réaliser une campagne de qualité l’an prochain. Les Pels sont très mal partis cette saison en l’absence de Zion Williamson, qui a seulement fait ses débuts fin janvier, mais ils ont réussi à rebondir avec l’aide notamment du mutant formé à Duke, auteur de 22 points en moyenne sur ses dix premières rencontres dans la Grande Ligue. Vu le potentiel qu’il y a dans cette équipe de New Orleans, elle pourrait bientôt devenir dangereuse à l’Ouest, surtout quand on voit à quel point Zion fait déjà des ravages.

Zion Williamson au concours de dunks dans un an ? Pourvu que ça se fasse. Si c’est le cas, on risque de voir une édition all-time à Indianapolis. Mais en attendant, on va déjà essayer d’apprécier celui de la nuit prochaine, où on espère voir un grand spectacle, sans avion ni drone.