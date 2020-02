Flashback du NBA Skills Challenge 2010 : quand Steve Nash n’avait pas encore d’arthrose

Week-end de All-Star Game à Chicago. L’occasion de revenir sur les concours qui ont rythmé ce week-end à Dallas il y a 10 ans. Ici, le NBA Skills Challenge est animé par deux anciens vainqueurs, un sophomore et un rookie.

Petit rappel sur ceux qui débarqueraient pour la première fois dans un Skills Challenge. Dans cette version du concours en 2010, l’objectif est assez simple. Dribbler autour de plots (il parait qu’ils ont appelé la défense des Hawks pour cette édition 2020), réussir deux passes (dont une bounce pass) dans un filet, un panier à 6 mètres, une autre passe, des dribbles et enfin un lay-up. Une première fois pour désigner les deux premiers qui vont l’effectuer une deuxième fois en finale. Plutôt easy, non ? Ce Skills Challenge est apparu en 2003. Aujourd’hui, la formule est un peu différente de celle d’il y a dix ans. Dans ce concours à Dallas, ce n’était pas encore la mode des grands pour rendre plus attractif le challenge. Tant pis, pas de Shaqtin O’Neal en roue libre, il faudra se contenter de Steve Nash, Deron Williams, Derrick Rose et Brandon Jennings pour les invités. Suite au forfait du MVP 2011 (il y a des choses qui ne changent pas), c’est Russell Westbrook qui avait récupéré sa place. Les deux premiers ont déjà gagné ce concours, le double MVP en 2005 et Deron en 2008. Ils ont même les deux meilleures performances du Challenge avec un léger avantage pour le joueur du Jazz.

Ainsi, le meneur d’OKC entame le concours et, après avoir manque plusieurs fois son tir à mi-distance, termine le challenge en 44 secondes. Un temps bien décevant pour comprendre rapidement qu’il ne continuera pas. Beastbrook préfère slalomer entre des adversaires et prendre son dernier appui sur leur visage de toute façon. Après lui, Brandon Jennings s’élance et réussit un très bon début de parcours avant d’échouer plusieurs fois sur la troisième passe. Il termine en 35,7 secondes. C’est alors au tour de Nash qui n’effectue pas une grande performance mais s’impose pour seulement 0,7 seconde devant Brandon Jennings. Enfin, dernier concurrent pour ce premier tour, Deron Williams ne force pas et termine en 34 secondes comme s’il y avait des gros tacos à la clé. Ce sont donc les deux anciens vainqueurs qui s’affrontent en finale. Et oui, il faut réussir ses passes Brandon. Lors de la finale, très bonne prestation au dribble et à la passe avec un sans-faute pour Nash malgré un premier tir manqué, pour un résultat de 29,9 secondes. On sent que le gars a été façonné par Mike D’Antoni. Pression sur Dédé qui réussit les dribbles, les deux premières passes, le shoot, sans fautes. Tout cela pour échouer… à la passe. On l’a déjà dit, quand il y a Nash en face, on assure ses passes. Victoire du Canadien le plus stylé de la Grande Ligue qui fait même mine d’aller le contrer sur le lay-up. Deuxième trophée de Nash qui rejoint Dwayne Wade au palmarès du concours.

C’est donc le génial meneur des Suns qui remporte ce NBA Skills Challenge 2010 devant Deron Williams. Un concours qui répond excellemment aux qualités du Canadien. Un passeur de génie, un dribbleur précis et un sniper au tir. Mais la Ligue a bien changé depuis le temps et Bam Adebayo pourrait venir surprendre tout le monde ce soir. On rentre dans le délire ou pas. Mais d’ici là, on vous laisse avec la vidéo de ce concours et on s’en va regretter Stevie.