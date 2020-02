Devin Booker remplacera Damian Lillard pour le All-Star Game et le concours à 3-points : well, on espère juste qu’il ne rappera pas à sa place

Blessé hier lors de la rencontre entre les Blazers et les Grizzlies, Damian Lillard ne pourra malheureusement pas faire cramer les ficelles lors du prochain All-Star Weekend. Enfin « malheureusement », ça dépend pour qui hein. Parce qu’on en connaît un qui va bien profiter de l’absence de la superstar des Blazers.

Devin Booker is in the building messieurs dames ! D’après Shams Charania de The Athletic, c’est l’arrière des Suns qui a été choisi pour prendre la place de Damian Lillard lors du All-Star Game de dimanche à Chicago. Ce matin, quand on a écrit l’article sur les potentiels joueurs pouvant remplacer le numéro 0 de Portland, plusieurs noms sont ressortis mais Booker semblait tout de même avoir la main par rapport à d’autres candidats. Pas vraiment une surprise donc. Avec 26,4 points, 4,2 rebonds et 6,3 passes décisives de moyenne cette saison, le petit Devin propose encore une fois du sale sous le maillot des Suns. Son pourcentage au tir – qui est de 49,6% – est le meilleur de toute sa carrière, tout comme son pourcentage aux lancers francs, lui qui tourne cette année à un magnifique 92% de réussite. Et d’un point de vue collectif, Phoenix va bien mieux cette saison (bilan de 22 victoires pour 33 défaites, contre 19-63 l’an passé), même si on repassera pour vraiment parler Playoffs. Avec cette nomination, Booker va participer à son tout premier match des étoiles, lui qui s’est souvent fait refouler à l’entrée par le passé. Et même si c’est grâce à l’absence d’un autre joueur qu’il va pouvoir participer, on imagine qu’il ne va pas faire la fine bouche. Booker va ainsi évoluer sous les couleurs de la Team LeBron, le King ayant choisi Damian Lillard durant la Draft du All-Star Game.

Devin Booker au match des étoiles, mais pas que. Parce que pour rappel, Damian Lillard devait également participer au concours à 3-points le samedi. Avec son bobo à l’aine, le sniper de l’Oregon ratera également cette compétition et encore une fois, c’est l’arrière des Suns qui va prendre sa place. Mais là par contre, ça ne sera pas une première pour Book. Il avait déjà participé au concours en 2016, à seulement 19 piges alors qu’il n’était qu’un rookie, et puis deux ans plus tard du côté de Los Angeles. À chaque fois, il avait réussi à se qualifier pour la finale, et il était même reparti avec le trophée entre les mains en 2018, avec pas moins de 28 points lors du deuxième tour (un record) pour prendre le dessus sur Klay Thompson et Tobias Harris. Booker était également de la partie il y a un an, sans pour autant se qualifier pour la finale mais avec tout de même 23 pions au compteur lors de son passage. Donc attention, Devin est plutôt du genre à briller dans cet exercice, bien que sa réussite du parking reste assez irrégulière pendant la saison. Il transforme cette année 35,8% de ses tirs primés, ce qui est correct sans être exceptionnel. C’est mieux que l’année passée (32,6% seulement en 2018-19) mais il est bien en dessous de sa meilleure marque dans ce domaine, qui est de 38,3% en 2017-18.

Devin Booker qui remplace Damian Lillard au All-Star Game, Devin Booker qui remplace Damian Lillard au concours à 3-points, Devin Booker qui remplace Damian Lillard au micro. Non, pour la dernière, on va éviter. En tout cas, on espère qu’il va bien kiffer l’événement vu comment il a galéré pour y accéder.

Source texte : The Athletic