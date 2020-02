La frustration monte chez le proprio des Kings Vivek Ranadive : « Sacramento, ton univers impitoyable » est de retour

Après une campagne prometteuse l’an passé, les Kings avaient comme ambition de retrouver les Playoffs cette saison, et ce pour la première fois depuis 2006. Problème, les choses ne se passent pas du tout comme prévu cette année, avec une équipe de Sacramento qui est retournée dans les profondeurs de l’Ouest. De quoi frustrer le propriétaire de la franchise Vivek Ranadive.

Frustration, c’est bien le mot qui caractérise au mieux la campagne actuelle des Kings, eux qui sont aujourd’hui 13è de leur conférence avec un bilan très décevant de 21 victoires pour 33 défaites. Vous vous souvenez de l’excitation de la saison dernière, avec cette équipe jeune et kiffante qui s’est longtemps retrouvée dans la course aux Playoffs ? Ça paraît déjà loin tout ça, et la franchise de Sacramento a fait un gros pas en arrière après la belle progression démontrée en 2018-19. Alors certes, les blessures des uns et des autres expliquent en partie les galères de Sactown. On pense notamment à De’Aaron Fox, qui a raté une vingtaine de matchs cette année, et surtout au sophomore Marvin Bagley III, qui n’a joué que 13 rencontres en tout et pour tout cette saison. On parle là de deux jeunes éléments importants du projet Kings, et leurs absences pèsent forcément dans le bilan actuel de Sacramento. Mais blessures ou pas, Vivek Ranadive (et d’autres membres du groupe détenant les Kings) n’est pas content et visiblement, il le fait savoir. Dans un papier de The Athletic réalisé par Shams Charania, Sam Amick et Jason Jones, on apprend que le proprio des Kings a exprimé sa frustration dans une discussion de groupe incluant le manager général Vlade Divac, son assistant Peja Stojakovic, le coach Luke Walton et la directrice des opérations Matina Kolokotronis. Certaines décisions n’auraient visiblement pas été du goût de Vivek, et on imagine que le choix de sélectionner Marvin Bagley III à la Draft 2018 au lieu de Luka Doncic en fait partie. Vu la trajectoire des deux mecs, c’est compréhensible.

Si l’on en croit l’article de The Athletic, Vivek Ranadive serait surtout frustré par le travail du nouveau coach Luke Walton. Arrivé cette saison en remplacement de Dave Joerger, qui avait réussi à guider les Kings vers leur meilleure saison depuis 13 ans, l’ancien coach des Lakers n’a pour l’instant pas réussi à convaincre, loin de là même. En parlant de Walton, il a décidé il y a trois semaines de mettre Buddy Hield sur le banc, un nouveau rôle qui ne convient pas vraiment au sniper. Hield avait déjà exprimé un certain mécontentement par le passé, que ce soit par rapport à sa situation contractuelle ou certaines décisions de son entraîneur, et là il pourrait carrément demander un transfert si ça ne change pas. On a donc encore une fois un beau bordel du côté de Sacramento et on peut ainsi se demander si des changements sont à venir dans le management ou sur le banc. D’après notre trio d’insiders, ça ne devrait pas bouger dans un futur proche. Avec les blessures, la jeunesse de l’équipe, et le fait que l’acquisition du coach Luke Walton soit très récente, Vivek Ranadive estime que c’est probablement un peu tôt pour faire le ménage. Dans un communiqué envoyé à The Athletic, le proprio a indiqué qu’il faisait toujours confiance à Vlade Divac « pour construire une équipe qui gagne ». Très bien, mais va quand même falloir redresser la barre à un moment donné car sinon, des têtes pourraient tomber.

Vous l’avez compris, ça ne respire pas la sérénité du côté de la capitale californienne. Alors qu’on pensait que les Kings avaient retrouvé le droit chemin, la franchise de Sacramento est retombée dans ses travers cette année. Simple coup d’arrêt ou début d’une nouvelle période de crise et de changements ? L’avenir nous le dira.

Source texte : The Athletic