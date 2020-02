NBA Top crossovers de la semaine : Ben Simmons envoie Thaddeus Young dans les orties

Les dunks et les assists sont sortis, il fallait terminer avec les crossovers pour que le combo gagnant du mardi soit réalisé. Les articulations ont encore pris cher cette semaine en NBA. A croire que certains sont payés par les hôpitaux pour leur donner du boulot.

Nouvel épisode de Arrête-moi si tu peux avec encore du lourd au programme aujourd’hui. Kobe Bryant a fait plein de petits qui s’occupent de lui rendre hommage à leur manière avec des crossovers bien sales. Le genre d’action qui donne encore envie d’aller chez le dentiste plutôt que d’être dans la peau de la victime. C’est le cas de Thaddeus Young qui, malgré ses années d’expérience, s’est fait avoir comme un bleu par la feinte de passe de Ben Simmons. L’Australien ne sait peut-être pas planter un trois-points, mais il a une vision à 180° et une précision de passe incroyable. Du coup on se demande juste pourquoi il ne se sert pas de ce don pour faire chauffer de la ficelle à plus de 7 mètres du panier. Autre spécialiste du genre, Jayson Tatum. L’ailier des Celtics est plutôt en forme en ce moment. Entre sa sélection pour son premier All-Star Game, son titre de joueur de la semaine et ses passages dans les Top 10, on peut dire qu’il applique parfaitement les cours reçus par le Black Mamba lors de leurs workouts estivaux. Mais le circus shot de la semaine est à mettre au crédit de Delon Wright avec un 360° aérien qui aboutit sur un 2+1 parfaitement improbable. Comme quoi, parfois il suffit d’y croire.

C’est fini pour ce medley des plus grosses humiliations de la semaine en NBA. Mais que ceux qui ont rougi en se trouvant du mauvais côté d’une action se rassurent, ils peuvent toujours se dire qu’ils ont pris moins cher que Thaddeus Young qui est toujours dans les ronces en train de chercher où a bien pu atterrir la passe de Benny.