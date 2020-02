NBA Top assists de la semaine : Cedi Osman s’occupe de nous rappeler que Cleveland existe encore

Noël c’est bel et bien terminé mais la distribution de cadeaux continue en NBA chaque semaine. En attendant d’assister à des alley-oops de rêve entre James Harden et LeBron James au All-Star Game, on a déjà de bonnes sucreries collantes à se mettre sous la dent en saison régulière.

Parfois, il n’est pas nécessaire de chercher trop longtemps pour savoir que l’on a trouvé la pépite. La perle qui fera de vous le bienfaiteur le plus efficace lors du Secret Santa. On commence directement ce top avec le bijou de passe de Cedi Osman entre les jambes de Danilo Gallinari pour régaler Collin Sexton. Les Cavaliers ont évidemment perdu ce match mais ça fait toujours du bien de savoir qu’ils arrivent encore à se faire des passes potables entre coéquipiers plutôt que d’essayer d’assassiner le voisin avec un missile en direction de la tête. Non, on ne vise pas du tout Kevin Love. Cleveland a beau sembler chaque soir un peu plus pété, on arrive donc encore à se régaler devant certaines actions avec de l’altruisme qui plus est. Un sacré exploit que l’on ne pouvait pas passer sous silence. Sinon, on retrouve des habitués avec Ben Simmons, LeBron James, Trae Young ou encore Nikola Jokic que l’on a tous bien hâte de retrouver à Chicago pour jouer à celui qui offrira le plus beau caviar de la soirée au All-Star Game. Ici on miserait bien sur l’insolence du meneur des Hawks pour nous envoyer une passe de plus de 20 mètres pour un alley-oop en contre-attaque.

On critique parfois le côté perso et égoïste de certains joueurs mais il faut aussi savoir reconnaître quand ces messieurs sont d’humeur généreuse. Surtout si ça permet de parler de la saison des Cavaliers en bien car ce n’est pas arrivé souvent jusque là cette année.