NBA Top dunks de la semaine : LeBron James a envie d’aller au Louvre

Aujourd’hui c’est mardi, et c’est le dernier mardi avant le All-Star Game. Les meilleurs dunkeurs seront en compétition à Chicago alors autant fêter ceux qui nous ont déjà régalé cette semaine. Spoiler : certains participants au Slam Dunk Contest sont présents dans ce Top. Allez, c’est parti pour nous faire lever du canapé.

Alors, qui nous a vendu du rêve cette semaine ? On commence fort avec LeBron James qui vient envoyer un dunk en contre-attaque face aux Rockets. Une envolée qui nous rappelle étrangement le même geste, au même endroit, réalisé par Kobe. Hasard ou hommage ? Toujours est-il que celui-ci a une place de choix dans le Top de la semaine, et même au Louvre selon les Lakers. Une autre franchise qui veut afficher un poster au Louvre ? Les Cavaliers et leur nouveau pivot Drummond, un joli tomar pour l’ancien joueur des Pistons. Sinon, on retrouve aussi des habitués de ce genre de Top, Miles Bridges, Zion Williamson, Giannis, Jaxson Hayes, Donovan Mitchell… Ceux-là n’ont pas envie de sortir de ce Top et le montrent toutes les semaines. Et comme on l’a précisé, trois participants au concours du week-end, Pat Connaughton, Derrick Jones Jr. qui avait une dent contre les arceaux du Staples Center et celui-ci qui, on l’espère, n’aura aucunes substances dans le sang au United Center, Aaron Gordon.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. 💜💛 pic.twitter.com/fj7HRmqv3c — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020

Make room in the Louvre. pic.twitter.com/72nX0ZhgfE — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 7, 2020

Bon, on va attendre de voir quand LeBron James va atterrir au Louvre. Sauf si Drummond lui pique la place avant. On ne pensait pas prononcer ce genre de phrase mais le CM des Cavaliers sur Twitter a osé, lui. D’ici là, on a un Dunk Contest pour terminer la semaine et trois participants qui ont déjà l’air bien chaud pour casser des arceaux. Il manque Dwight Howard dans ce Top, mais Superman aura sa carte à jouer à Chicago.