NBA Top 10 du jour : Kevin Porter Jr., ce mec qui tape des gros windmills mais qui célèbre à -17

Ça s’est passé un 10 février

1952 : les Baltimore Bullets battent les Fort Wayne Pistons sans effectuer le moindre changement durant la rencontre. Les remplaçants, c’est pour les faibles.

1991 : la Conférence Est établit un record pour son plus grand nombre de points marqués en un quart-temps du All-Star Game, avec 45 unités. Depuis, il a été battu à plusieurs reprises. En même temps, aujourd’hui, ça score 45 pions en six minutes.

2002 : Kobe Bryant est nommé MVP du All-Star Game dans sa ville natale de Philadelphia, tout ça sous les sifflets.

2018 : le maillot de Paul Pierce est retiré au TD Garden. Y’a plus beaucoup de numéros de dispo à Boston…

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 10 février

1979 : Jumaine Jones

1984 : Zaza Pachulia, le grand ami de Kawhi

1985 : Paul Millsap

1995 : Sterling Brown

1995 : Bobby Portis

1997 : Josh Jackson

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Arnaud, des Marylou et des… Scholastique. Si vous connaissez quelqu’un qui s’appelle Scholastique, s’il vous plaît prévenez-nous.