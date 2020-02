Jimmy Butler se frotte déjà les mains à l’idée de côtoyer Andre Iguodala : « On va tous apprendre de lui »

C’était la Woj bomb de la nuit dernière. Andre Iguodala, après plusieurs mois sans jouer, va rejoindre le Heat suite à un transfert entre la franchise de Pat Riley et les Grizzlies. Une arrivée qui confirme les ambitions à court terme de Miami, et qui excite la star Jimmy Butler.

Le feuilleton Andre Iguodala est donc enfin terminé. Les Grizzlies ont réussi à se débarrasser de lui, le joueur a trouvé chaussure à son pied, et l’équipe qui vient de l’obtenir est très contente à l’idée de l’ajouter à un effectif déjà très performant. Iggy à Miami, ça sera très intéressant à suivre quand on connaît le CV du joueur et qu’on voit la belle campagne de la franchise floridienne cette saison. Le Heat est quatrième de l’Est avec 34 victoires pour 16 défaites, un bilan supérieur aux attentes qui montre la solidité collective de Miami sous l’impulsion notamment de Jimmy Butler, arrivé durant l’intersaison. En vrai leader, Butler montre très bien l’exemple et est accompagné par un Bam Adebayo en pleine progression, des jeunots très prometteurs comme Tyler Herro, Kendrick Nunn et Duncan Robinson, sans oublier les contributions de Goran Dragic en sortie de banc, tout ça sous la patte de l’excellent Erik Spoelstra. L’arrivée d’un vétéran triple champion NBA dans ce mix peut permettre au Heat de gagner encore un peu plus en crédibilité, et Iggy va pouvoir apporter toute sa connaissance du jeu et des grands rendez-vous à sa nouvelle équipe. Interrogé sur l’arrivée d’Andre après la défaite de Miami face aux Clippers, Jimmy Butler a parfaitement résumé l’apport qu’aura son nouveau coéquipier.

« Il est très intelligent. Il peut tout faire. Quand je vais pouvoir apprendre de lui, quand on va tous pouvoir apprendre de lui, la jauge de la gagne va augmenter dans l’esprit de chacun » a-t-il déclaré via Ben Golliver du Washington Post.

Iguodala est un gagnant. Il était une pièce importante de la dynastie Warriors ces dernières années malgré de faibles statistiques. Iggy n’est pas un joueur de stats, c’est un joueur qui sait quoi faire pour gagner des matchs et qui apporte des choses qu’on ne voit pas forcément dans les box scores. Forcément, on peut avoir quelques interrogations le concernant car il a tout de même 36 ans le papy et il n’a pas joué depuis les dernières Finales NBA. Il ne faut donc pas non plus s’attendre à des miracles au niveau de sa production pure sur les parquets, mais sa présence peut faire une vraie différence. Le principal intéressé s’est d’ailleurs exprimé il y a quelques heures sur son transfert, son choix de prolonger juste derrière et ce qu’il peut amener à sa nouvelle équipe.

« La façon dont le Heat est construit a beaucoup joué (dans sa prolongation, ndlr.) » a déclaré Iggy via The Undefeated. « Il y a beaucoup de jeunes talents. Beaucoup de gars qui savent jouer et qui n’ont pas peur. Je ne ressens pas vraiment ce qui leur manque, mais plutôt les aspects où ils peuvent bien progresser. Je peux apporter cela en leur montrant sur le terrain, sur les vidéos ou juste en les côtoyant chaque jour. Je vais monter le niveau d’un ou deux crans. Offensivement, ils sont très bons. Défensivement, je peux apporter des choses à l’arsenal concernant la façon de gérer certaines situations dans le match, afin de faire progresser chaque joueur sur le terrain. »

Le Heat est ambitieux, le Heat veut se donner le maximum de chances pour véritablement jouer le titre et l’arrivée d’Andre Iguodala va clairement dans ce sens. Que possède-t-il encore dans le réservoir à 36 balais ? Ça reste à voir. Par contre, son expérience, son QI basket et son passé de champion NBA sont des valeurs sûres.

