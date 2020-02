Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : le Blazers – Spurs de jeudi soir va coûter cher à l’Ouest

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Dans le sillage d’un Damian Lillard complètement in the zone depuis une dizaine de jours, les Blazers sont en train de refaire leur retard pour réintégrer le Top 8 de la Conférence Ouest. Les Grizzlies vont devoir cravacher s’ils veulent créer la surprise à l’Ouest mais ils peuvent aussi compter sur un calendrier particulièrement difficile de Portland cette semaine pour rester à bord du bon wagon. Le Blazers – Spurs de la nuit de jeudi à vendredi à 4h du matin risque d’être décisif entre le neuvième et le dixième de la Conférence. Un match immanquable, que vous soyez fan de l’une des deux équipes, des Grizz ou tout simplement du beau jeu vu comment le numéro 0 est chaud en ce moment.

Dans la nuit du lundi 3 février

Atlanta Hawks – Boston Celtics à 1h30 (beIN 4)

Miami Heat – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 4 février

Houston Rockets – Charlotte Hornets à 2h (beIN 4)

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 5 février

Boston Celtics – Orlando Magic à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – Indiana Pacers à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 6 février

Milwaukee Bucks – Philadephie Sixers à 2h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 7 février

Philadelphie Sixers – Memphis Grizzlies à 1h (beIN 4)

Indiana Pacers – Toronto Raptors à 2h (beIN 1)

Sacramento Kings – Miami Heat à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 8 février

Orlando Magic – Milwaukee Bucks à 23h (beIN 1)

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 9 février

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics à 21h30 (beIN 3)

Portland Trail Blazers – Miami Heat à 3h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…