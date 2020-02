Preview Cavaliers – Warriors : vous sentez cette odeur de Finales ? Nous non plus à vrai dire

Parmi les dix matchs au programme de cette nuit en NBA, nous aurons droit à un énorme choc à 2h du matin entre Cleveland et Golden State. Actuellement, ce sont peut-être les deux meilleures équipes de la Ligue, et la rencontre de ce soir pourrait très bien être un avant-goût des prochaines Finales NBA.



Ah ça ? Non ne vous inquiétez pas, c’est le stagiaire qui a fait des siennes. Un mauvais copier-coller d’un match de régulière de 2015. Une autre époque pour ces deux équipes. Disons qu’après tout, on a connu des jours meilleurs du côté de l’Ohio. Les Cavs étaient définitivement la fierté de la région. La seule avec l’enfant du pays Neil Armstrong. Il fut un temps où de l’autre côté du pays, les Warriors jouaient encore du côté d’Oakland à l’Oracle Arena. Mais ça, c’était avant… C’était à la bonne époque. Fort heureusement, les deux équipes se battent toujours pour entretenir cette rivalité sportive. Cleveland et Golden State vont se donner corps et âme dans cette bataille pour le premier pick de la Draft. De plus, cette bataille est acharnée. Les Warriors sont la plus mauvaise équipe de la Ligue dans cette édition 2019-20. Ils n’ont remporté que 10 matchs sur 49. Toutefois, les Cavaliers n’ont pas dit leur dernier mot car ils ne sont que 14è de leur conférence. En réalité, il y a trois équipes à l’Est avec un bilan de 13 victoires et 36 défaites, à savoir les Cavs, les Knicks et les Hawks. Ces trois équipes ferment la marche au classement. Allez les gars, un petit effort, il ne manque pas grand-chose pour être tout au fond.

Attention, spoiler alert : les lineups ne sont plus du tout les mêmes que lors de leurs dernières confrontations de juin. Autrefois, les Guerriers alignaient Stephen Curry – Klay Thompson – Kevin Durant – Draymond Green – JaVale McGee. Aujourd’hui cela ressemble plutôt à D’Angelo Russell – Damion Lee – Glenn Robinson III – Marquese Chriss – Draymond Green. Deux salles, deux ambiances donc. Pendant ce temps, y’avait qui dans l’Est du pays ? Juste George Hill – Gérard – LeBron James – Kevin Love – Tristan Thompson. Désormais, on part plus sur un Darius Garland – Collin Sexton – Cedi Osman – Kevin Love – Tristan Thompson. Ils ont au moins gardé l’ossature de la raquette, signe de fondations solides et de stabilité. Bon, il n’est pas certain que ça dure encore longtemps ou que les joueurs soient vraiment heureux dans cette équipe. On essaye juste de trouver du positif… Clairement pour cette nuit, il est compliqué d’avoir un vainqueur. Les deux franchises excellent vraiment dans la défaite. Toutefois, l’avantage est du côté de Golden State qui a un objectif clair, celui d’être le mieux classé en vue de la Loterie.