Les joueurs changent de numéro en respect à Kobe Bryant : Spencer Dinwiddie et Terrence Ross ne porteront plus le 8

A chacun sa manière de rendre hommage à Kobe Bryant. Pour certains, il s’agissait de porter exceptionnellement le 8 ou le 24 le temps d’un soir. Pour d’autres qui avaient choisi leur numéro pour lui, il faut plutôt l’honorer en continuant de le porter fièrement. Et enfin, une bonne poignée de joueurs ont décidé de ne plus jamais porter l’un des deux numéros fétiches du Black Mamba.

Tout le monde fait son deuil comme il l’entend à l’instar de ce qu’expliquait Kemba Walker cette nuit. Le meneur des Celtics n’a pas encore décidé s’il allait lâcher son numéro 8 pour changer mais il y réfléchit très sérieusement. D’autres joueurs n’ont pas eu besoin de se poser la question. C’est ainsi que l’on a appris depuis hier que plusieurs changements avaient eu lieu un peu partout dans la Ligue selon Shams Charania de The Athletic, Marc Stein du New York Times ou encore Adrian Wojnarowski d’ESPN. Spencer Dinwiddie et Terrence Ross sont les premiers à avoir lancé la mouvance, décidant d’abandonner le numéro 8 pour prendre respectivement le 26 en référence à la naissance de son fils et le 31 comme depuis le début de sa carrière. On parle là de deux vétérans respectés dans la Ligue mais la liste ne s’arrête pas là avec l’annonce de Zhaire Smith qui va switcher pour le 5 dès les prochains jours tout comme Jahlil Okafor qui n’a pas encore annoncé son nouveau #.

Honor your people. Number 26, Spencer Dinwiddie. pic.twitter.com/Y3oZREw602 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 28, 2020

.@TerrenceRoss will be changing his jersey number from 8 back to 31, beginning with Orlando’s game on Saturday, February 1 against Miami at Amway Center. pic.twitter.com/YwP2MeYu20 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 28, 2020

En tout, ils étaient 19 à porter le numéro 8 (Kemba Walker, Bismack Biyombo, Zach LaVine, Jarred Vanderbilt, Markieff Morris, Alec Burks, Justin Holiday, Maurice Harkless, Jahlil Okafor, Danilo Gallinari, Terrence Ross, Zhaire Smith, Frank Kaminsky, Trevor Ariza, Bogdan Bogdanovic, Patty Mills, Emmanuel Mudiay et Rui Hachimura) et 12 à avoir choisi le 24 (Bruno Fernando, Lauri Markkanen, Mason Plumlee, Alize Johnson, Dillon Brooks, Pat Connaughton, Khem Birch, Kent Bazemore, Buddy Hield, Norman Powell, Miye Oni et Garrison Mathews). Bien sûr, jusqu’à preuve du contraire, il sera toujours autorisé de porter ces numéros dans la Ligue sauf s’ils ont déjà été retirés dans une franchise à l’instar des Mavericks notamment. D’autres joueurs pourraient tout de même suivre le mouvement initié hier soir.

La NBA n’a pas encore annoncé de mesure pour rendre hommage à Kobe Bryant mais le retrait de l’un ou des deux numéros portés par la légende des Lakers dans l’ensemble des franchises de la Ligue est une proposition récurrente chez les fans et certains joueurs NBA. Néanmoins, d’autres ont tenu à honorer le Mamba en portant exceptionnellement le 8 comme Trae Young contre Washington ou le 24 comme Joel Embiid face aux Warriors et Larry Nance Jr. lors de la première mi-temps contre les Pelicans hier soir. Habituellement, un changement de numéro doit être approuvé par la Ligue et faire l’objet d’une demande avant le 15 février de la saison précédente mais la règle a exceptionnellement été modifiée pour permettre à chacun de réaliser sa révérence comme il le souhaite.

Tous ces gestes symboliques précèdent la Ligue qui n’a pour le moment toujours pas annoncé sa manière d’honorer son champion qui intégrera le Hall of Fame à titre posthume en septembre prochain. Adam Silver examine probablement toutes les options avant de prendre sa décision.

Source texte : ESPN et NBC Sports