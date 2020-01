Le propriétaire des Bucks veut taper le record des Bulls en régulière : il ne faudra pas oublier de valider le titre aussi

Quand on veut des conseils en NBA, il arrive bien souvent qu’on se tourne vers Michael Jordan. Mis à part si vous cherchez un prospect de la prochaine de Draft, dans ce cas précis allez voir quelqu’un d’autre. Le co-propriétaire des Milwaukee Bucks, Marc Lasry, a profité de la rencontre entre son équipe et celle de MJ à Paris pour taper la discute et avoir l’avis d’un grand champion. Mais aussi pour le prévenir que l’un de ses anciens records pourrait de nouveau être battu.

Cette saison, tout va bien du côté du Wisconsin. Un charmant petit Etat, où il fait bon vivre sauf à un endroit précis. Il s’agit du Fiserv Forum, le domicile des Daims. Qui ose s’y aventurer, s’y fait bien souvent dévorer. Ainsi, il n’est pas rare d’y voir des adversaires déterminés rentrer à la maison bredouille. Voir son équipe autant dominer la Conférence Est et plus globalement la Ligue a travaillé Marc Lasry. En effet le co-propriétaire est fier de son équipe et il se demande même jusqu’où elle pourrait aller. Actuellement, Milwaukee affiche un bilan de 41 victoires pour 6 défaites et il pense qu’ils peuvent être la troisième équipe de l’histoire qui pourrait atteindre les 70 victoires en saison régulière. Ce très cher Marc a donc profité du Paris Game de la semaine passée pour en discuter avec celui qui a réalisé cette performance pour la toute première fois, His Airness.

« Et il m’a dit, ‘Écoute, mon conseil pour vous c’est de ne pas se concentrer sur le fait de battre notre bilan, concentrez vous sur gagner un titre.’ Et j’ai dit ‘Wow, c’est génial. Merci pour cela. Juste pour que vous sachiez, nous allons nous concentrer sur les deux, battre votre record et gagner un championnat.’ Je pense que nous devrions tout faire, mais c’est mon avis. »

Sacré culot… Le co-propriétaire des leaders de l’Est évoquait au micro d’ESPN qu’il voyait même plus haut que ça en début de saison. Il est certain des capacités et de la qualité de son équipe. C’est pourquoi il voulait même devenir la première équipe à atteindre 80 wins. Bon, il s’est un peu emballé, et très vite son équipe a échoué dans cet objectif. Toutefois, faire mieux que les 72 victoires des Bulls de 1995-96 et égaler les Warriors de 2015-16 reste faisable. On l’a vu par le passé, taper le record de saison régulière est sympathique, récupérer la bague en juin qui va avec est encore mieux. La bande de Giannis Antetokounmpo devra rester bien sérieuse pour réaliser ce qu’espère accomplir son propriétaire. Il espère d’ailleurs que ce soit trois Bucks qui seront envoyés au All-Stars Game cette année. Le Grec est déjà capitaine, Khris Middleton discute sérieusement pour être remplaçant. Lasry pense que Eric Bledsoe peut rejoindre ses deux coéquipiers et espère que Brook Lopez ait cette même chance. C’est ce qu’on pourrait appeler l’ambition ou… l’espoir.

Marc Lasry a confiance en son équipe dont le collectif plaît particulièrement. Est-ce qu’espérer trois ou quatre joueurs pour le All-Stars Game et rejoindre les Warriors de 2016 ne serait pas trop ? Le premier semble un peu chaud, toutefois le second pourrait être envisageable. Mais le plus important sera d’être en Finales NBA, voire les remporter.

