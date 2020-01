Les Lakers se sont rassemblés et ont partagé des anecdotes sur Kobe : on se demande bien ce qu’a pu raconter Dwight Howard

Alors que le match Lakers – Clippers de la nuit dernière a été reporté suite à la mort de Kobe, les membres de la mythique franchise pourpre et or se sont rassemblés mardi pour partager un moment et se rappeler au bon souvenir du Black Mamba. Il fallait bien ça pour pouvoir repartir de l’avant.

Kobe Bryant a passé deux décennies chez les Lakers. 20 ans dans une seule et même organisation. Forcément, il a laissé de très nombreux souvenirs aux membres de la franchise qui ont pu le côtoyer jour après jour, ainsi qu’aux joueurs qui ont eu l’occasion de jouer avec ou contre lui pendant qu’il était dans la Grande Ligue. Ces souvenirs, ces moments bien précis qui restent gravés dans les mémoires, chacun a pu les partager lors d’un déjeuner mardi après un petit entraînement tranquille, des coachs aux joueurs en passant par les membres du staff et de la franchise. Ce n’était pas forcément prévu à la base mais impossible de ne pas sortir quelques anecdotes vu l’impact laissé par Kobe. Si l’on en croit Dave McMenamin et Ramona Shelburne d’ESPN, LeBron James a partagé une story concernant la finale des Jeux Olympiques 2008 entre Team USA et l’Espagne, quand Kobe a carrément mis Pau Gasol au sol sur un écran de ce dernier. D’après Judy Seto, ancienne physiothérapeute de Bryant, c’était un moyen pour le Black Mamba d’envoyer un double message à son ennemi du soir mais coéquipier aux Lakers : « Pas de cadeau aujourd’hui, et il va falloir s’endurcir pour la prochaine saison Pau, afin d’éviter le même scénario que lors des Finales 2008 ». Sacré Kobe. Par contre, on n’a pas eu l’anecdote de Dwight Howard, mais on imagine qu’elle a dû être croustillante également.

Clairement, ce déjeuner avait pour objectif de rassembler les troupes suite à la terrible tragédie de dimanche, de permettre à chacun d’exprimer ce qu’il avait sur le cœur, tout ça pour essayer de repartir de l’avant. Si la Ligue tout entière a évidemment été touchée de plein fouet par la perte de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du basket, les Lakers sont forcément la franchise où l’impact de son décès est le plus grand. Et pour la première fois depuis l’époque Kobe, la franchise californienne est véritablement en position de remporter le titre NBA cette année. LeBron James, Anthony Davis et les autres sont au sommet de la Conférence Ouest à la mi-saison et ont une chance légitime de remporter le 17è titre de l’histoire des Lakers, le premier depuis celui remporté en 2010 par Kobe, Pau Gasol et Cie. Ça va forcément être difficile de se replonger dans la routine de la saison régulière, mais il va falloir se remettre au boulot afin de continuer à botter des fesses, et c’est exactement ce qu’aurait voulu le Black Mamba. Après le report du match d’hier face aux Clippers, la prochaine rencontre au programme pour les hommes de Frank Vogel est prévue dans la nuit de vendredi à samedi, face aux Blazers au Staples Center.

Le reste de la saison des Lakers sera évidemment dédié au grand Kobe Bryant, et le plus beau des hommages serait de gagner un titre NBA pour lui. De tout là-haut, le Black Mamba sera derrière la franchise pourpre et or dans sa quête de la bague.

