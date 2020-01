Philadelphie rend hommage à l’enfant de la ville : 24 points pour Joel Embiid et son numéro 24 avec la victoire au bout

Philadelphie tenait une place particulière dans le cœur de Kobe Bryant. Il y est né, puis il y est retourné à son retour du Vieux Continent pour évoluer dans l’équipe du lycée de Lower Merion. Pour leur premier match à domicile depuis la tragique nouvelle, les Sixers ont tenu à rendre hommage au Black Mamba, une nouvelle fois.

Comme vous le savez, les matchs n’ont jamais cessé d’être joués malgré l’émotion qui submerge la NBA depuis trois jours. A part le derby angelino reporté à plus tard, toutes les rencontres ont eu lieu. Loin d’être un manque de respect, c’est surtout autant de raisons et de manières d’honorer la mémoire de la légende des Lakers. Alors évidement, ce retour au Wells Fargo Center était attendu pour voir la cérémonie qui avait été préparée en mémoire de l’enfant du pays. En effet, son père Joe jouait pour les Sixers en compagnie de Julius Erving notamment à sa naissance. Rapidement partie à San Diego, à Houston, puis en Europe, la famille est revenue aux Etats-Unis à la fin de la carrière de Joe Bryant et c’est là que Kobe s’est fait un nom dans le pays en passant quatre belles années dans l’équipe de la Lower Merion High School avant de se faire drafter. Le lycée situé dans la banlieue de Philadelphie et qui avait renommé son gymnase au nom du Mamba est devenu un lieu de rassemblement pour les fans en peine depuis quelques jours et le recueillement dans l’arène des Sixers promettait aussi d’être un moment fort.

Ça n’a pas manqué avec un bel hommage de la franchise pour le joueur qui les a privés de titre lors des Finales NBA 2001. Un sticker du numéro 33 porté par Kobe à Lower Merion a été collé le long de la ligne de touche tandis que les joueurs portaient tous le numéro 8 ou le numéro 24 en avant-match. Un moment fort pour la vingtaine de milliers de spectateurs qui n’avaient pas lésiné sur les maillots des Lakers eux non plus. Juste avant la rencontre, 9 coups de cloche ont résonné en mémoire des neuf victimes de l’accident d’hélicoptère de dimanche. Très marqué par le décès de l’idole qui l’a fait changer de voie en délaissant le volleyball pour se consacrer au basket, Joel Embiid a même décidé de porter le 24 au lieu de son habituel numéro 21 en hommage à Kobe après avoir obtenu l’accord de Bobby Jones dont le numéro avait déjà été retiré par la franchise. Pour son premier match depuis trois semaines, le Camerounais a aidé les Sixers à l’emporter face aux Warriors avec… 24 points et 10 rebonds en 26 minutes. Une autre manière de commémorer le Black Mamba avec le nombre de la soirée et une victoire, comme Bryant l’aurait voulu.

Impressionnant pour son retour de blessure, le Process tenait à être présent sur le terrain pour rendre hommage à sa manière à une idole qui comptait énormément pour lui. Cela ne pouvait pas être plus réussi.

Source texte : ESPN