NBA Top 10 du jour : faute de gagner, Bradley Beal enfonce la tête de Brook Lopez

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 29 janvier

1980 : Norm Nixon passe 64 minutes sur le parquet dans un match à quatre prolongations entre les Lakers et les Cavaliers. Infatigable.

1984 : le premier Slam Dunk Contest de l’histoire est remporté par Larry Nance, le père de.

1988 : 61 983 fans se rassemblent au Pontiac Silverdome pour assister à la victoire des Pistons contre Boston (125-108). Ce record sera battu par les Bulls de Jojo en 1998 avec 62 046 spectateurs au Georgia Dome des Hawks.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 29 janvier

1985 : Marc Gasol

1992 : Maxi Kleber

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Gildаs et des Gweltaz. Si jamais ça peut faire naître des vocations, en tout cas y’a une place à prendre comme le premier Gildas de l’histoire de la Ligue.