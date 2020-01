Michael Jordan prévient tout le monde concernant Zion Williamson : « Ce qu’on a vu mercredi n’est qu’un aperçu des choses à venir »

Mercredi soir, Zion Williamson a réalisé ses grands débuts en saison régulière face aux Spurs. Ils étaient évidemment très attendus, et le phénomène a cartonné d’entrée. Dans le cadre du NBA Paris Game, Michael Jordan a été interrogé sur le numéro un de la Draft 2019, signé chez Jordan Brand l’été dernier.

Avant la rencontre entre les Hornets et les Bucks à Paname, Michael Jordan était sur le podium en compagnie d’Adam Silver et Marc Lasry pour répondre à quelques questions dans une salle de presse surpeuplée. Au programme, la NBA à Paris évidemment, le PSG, l’internationalisation de la Grande Ligue, LeBron, David Stern, mais aussi Zion Williamson. Forcément, le sujet allait y passer. Non seulement parce que le produit venu tout droit de Pluton fait aujourd’hui partie de la team Jordan Brand, mais aussi et surtout parce qu’il a réalisé ses grands débuts mercredi. Et quels débuts. 22 points (à 8/11 au tir dont 4/4 du parking), 7 rebonds et 3 passes en 18 minutes de jeu face aux Spurs, dont un coup de chaud énorme du parking dans le quatrième quart-temps. Cette perf n’a pas suffi pour prendre le dessus sur San Antonio mais Zion a clairement envoyé un message à toute la Ligue. Un message confirmé par Michael Jordan en personne lors de la conférence de presse d’hier.

« Ce qu’on a vu l’autre soir (mercredi, ndlr.) n’est qu’un aperçu des choses à venir. Il a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que sa passion pour le jeu se voit dans sa manière de jouer. C’est super pour la Ligue. La NBA a vraiment de la chance d’avoir un jeune joueur talentueux qui montre une certaine passion pour le jeu. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir. Vous êtes né avec, et vous partagez cela avec le reste du monde. »

Venant de MJ, ça pèse. Alors évidemment, c’est son poulain et le futur grand représentant de Jordan Brand. Il a été signé pour cinq années sans avoir joué le moindre match en NBA, le tout pour 15 millions par an, un record pour un rookie. Entendre ce genre de propos de la part de Jordan n’est donc pas surprenant mais en même temps, Zion est ce genre de phénomène rare qui possède le potentiel pour bousculer la Grande Ligue. Athlétiquement, le mec vient clairement d’une autre planète et sa domination physique alors qu’il n’est que rookie fait clairement flipper. Maintenant, il est sûr que les Pelicans vont se montrer prudents avec leur joyau, lui qui a raté toute la première partie de saison à cause d’une blessure au genou. Donc oui, on peut avoir certaines inquiétudes par rapport à son profil physique très atypique, et il faudra surveiller la manière avec laquelle les Pelicans vont progressivement augmenter sa charge de travail. La nuit dernière, face aux Nuggets, il a joué un peu plus que lors de sa première rencontre, avec 21 minutes contre Denver, pour 15 points à 7/9.

En cartonnant face aux Spurs et en enchaînant contre les Nuggets, Zion Williamson a marqué les esprits pour ses débuts dans la Grande Ligue. Et Michael Jordan n’a pas tenu à tempérer la hype autour du prodige, bien au contraire.

Source texte : propos recueillis à Paris