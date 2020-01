NBA Top 5 du jour : Kristaps Porzingis est revenu aux affaires et ses bras sont toujours aussi immenses

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

[📺 VIDÉO] 🏀 #NBA

🔥 Découvrez le Top 5 de la nuit !

💥 Avec un Kawhi Leonard qui claque un dunk littéralement « en pleine face » de Doncic !#NBAextrahttps://t.co/pdY57ycz0t — NBAextra (@NBAextra) January 22, 2020

Ça s’est passé un 22 janvier

1968 : c’est décidé, il y aura bientôt des franchises NBA à Milwaukee et Phoenix.

1992 : Charles Barkley devient le meilleur rebondeur de l’histoire des Sixers, il peut donc partir en paix du côté de Phoenix.

2002 : 5000ème passe décisive en carrière pour Jason Kidd, ça en fait des livraisons.

2006 : Kobe Bryant score 81 points face aux Raptors, pas mal.

2018 : 44 points, 24 rebonds et 10 passes pour DeMarcus Cousins face aux Bulls. 46 an qu’un mec n’avait pas planté un 40/20/10, le dernier s’appelait Jabbar, et deux ans plus tard DMC est… il est où d’ailleurs ?

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 22 janvier

1963 : Hakeem Olajuwon

1988 : Greg Oden

1996 : Dillon Brooks

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Vincent et des Victorine, mais que c’est surtout la Saint-Zion.