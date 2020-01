La carrière de Chandler Parsons pourrait être terminée suite à son accident : voici le genre de nouvelle qui fout le cafard

Si le MLK Day a livré son lot d’émotions fortes et de très grandes performances, on a aussi appris de terribles nouvelles hier soir. Non seulement on a vu un certain Delonte West dans un état abominable du côté du Maryland, mais on a également reçu une update très inquiétante concernant Chandler Parsons, récemment victime d’un accident de voiture.

C’est terrible à écrire, c’est terrible à lire, mais la carrière NBA de Chandler Parsons est peut-être définitivement terminée si l’on en croit les dernières infos qui ont été balancées hier soir. Et là, on ne parle pas de blessures liées au basket, de contrat, de salaire et de tout ce qui caractérise le bonhomme ces dernières années. Non, on parle de « multiples blessures sévères et permanentes, avec notamment un traumatisme crânien, une hernie discale et une déchirure du labrum », blessures qui pourraient « mettre fin à la carrière de Parsons en tant qu’athlète professionnel ». On met des guillemets car ces détails ont été apportés à travers un communiqué du cabinet d’avocats Morgan & Morgan, engagé par le camp Parsons suite à ce terrible accident de la route du 15 janvier dernier. Pour rappel, le joueur des Atlanta Hawks rentrait de l’entraînement mercredi dernier quand il a été impliqué dans un crash à trois voitures, provoqué par un conducteur bourré. Celui-ci a été arrêté et accusé de conduite sous influence de l’alcool. Voici un autre passage de ce communiqué, qui a été partagé par l’insider Chris Haynes de Yahoo Sports.

« Chandler a du mal à accepter les conséquences de la conduite irresponsable de l’accusé. Chandler était dans une condition physique optimale au moment de l’accident. Il travaille désormais avec une équipe de médecins pour retrouver la santé, et aujourd’hui, ses capacités à revenir au jeu sont incertaines. Notre objectif en ce moment est de l’aider pour qu’il puisse se rétablir complètement, tout en faisant le nécessaire pour tenir responsables l’ensemble des parties impliquées. »

C’est évidemment une nouvelle qui dépasse largement le cadre de la balle orange. Parce que c’est une chose d’avoir des genoux en carton et de ne pas pouvoir jouer au basket, c’est complètement autre chose d’avoir des blessures sérieuses à la tête et au niveau des vertèbres. Est-ce que sa carrière en tant que sportif professionnel est définitivement terminée ? On espère que non bien évidemment mais c’est encore trop tôt pour le dire. Et puis de toute façon, c’est une question qui passe au second plan aujourd’hui. La priorité, c’est d’essayer de retrouver la santé au maximum, juste histoire de pouvoir revivre normalement, avec ou sans basket. On ne peut que lui souhaiter tout le courage du monde dans cette épreuve et espérer une issue favorable à cette triste histoire.

On va évidemment suivre de près les nouvelles concernant Chandler Parsons lors des prochains jours et prochaines semaines, en espérant qu’elles soient meilleures que celle du MLK Day. Parce qu’honnêtement, c’est typiquement le genre de news qui peut plomber une soirée, même quand il y a 14 matchs au menu.

Source texte : @forthepeople / Yahoo Sports