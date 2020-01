Preview Sixers – Celtics : quand Joel Embiid n’est pas là, les Celtes dansent ?

Troisième manche cette nuit au Wells Fargo Center entre Philadelphie et Boston à 1h du matin. Vous commencez à connaître la chanson, les deux équipes risquent de se rencontrer en Playoffs alors on observe ce que fait l’adversaire et on prend des notes.

Cela fait déjà 2-0 en régulière en faveur des hommes de Brett Brown avant la rencontre de cette nuit. Surtout, les Celtics n’ont jamais vraiment inquiété les Sixers jusqu’ici. Il faudra donc se reprendre dès ce soir côté vert et profiter de l’absence du pivot de Philly Joel Embiid, qui possède un doigt en Z. Toutefois, ce match va se jouer entre deux équipes pas au top de leur forme. Les C’s ont un petit péché mignon : ils adorent se faire déboîter en début de match. Les deux dernières défaites le démontrent, tout comme d’autres matchs. Face aux Raptors par exemple, à Denver ou même dans la victoire face à Milwaukee en tout début de saison, où ils ont quand même réussi à s’en sortir. L’équipe du Massachusetts reste sur deux défaites face à Washington (c’est bien ils font dans le social) puis hier soir contre San Antonio. Quant aux Sixers, ils peuvent réaliser un match exceptionnel comme face aux Bucks à Noël pour ensuite totalement disparaître. Ils réussissent à alterner l’excellence et la médiocrité en quelques jours. Et ça, c’est loin d’être idéal. Ils restent cependant sur une victoire après avoir perdu les quatre matchs précédents.

Dans la Ligue, il existe certaines rivalités, plus ou moins affirmées. Mais alors les Celtics et les Sixers, c’est toujours un régal. De tout temps ça aime se chercher, se chamailler et parfois aussi il faut le dire, se la donner. On pense forcément dans les années 80 à Dr. J et Bird qui jouaient des coudes avant d’en découdre une bonne fois pour toutes. Mais ça c’était avant… Ces dernières années, on a aussi eu des petites chamailleries sur le terrain comme Marcus Morris et Ben Simmons à Londres, ou encore Marcus Smart et Jojo la saison passée. Non pas qu’on veuille absolument du sang et un bon gros barfight sur le terrain, mais quand ce genre de choses arrivent, cela traduit une chose. Ça démontre que les deux équipes ont du caractère, qu’elles veulent gagner en jouant avec intensité. Tous les ingrédients pour un match qui pourrait nous régaler, même sans Embiid.

On va donc suivre de près la rencontre pour savoir si ce sera le fameux « match de Playoffs avant l’heure ». Techniquement, les deux équipes ont de quoi nous offrir une belle confrontation, à condition qu’elles montrent leur meilleur visage. Puis si ça doit chauffer un peu, on met une petite pièce sur un Smart – Richardson.