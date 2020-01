Jordan Why Not Zer0.3 The Family : en parlant de famille, Russell va en retrouver une grande cette nuit

De retour à Oklahoma City pour la première fois depuis son trade à Houston cet été, Russell Westbrook reconnaîtra probablement de nombreux proches dans les tribunes de la Chesapeake Arena ce soir. Une belle occasion de dévoiler le coloris The Family de ses dernières signature shoes, les Jordan Why Not Zer0.3, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le basket, c’est d’abord une histoire de famille pour le Brodie. Sa mère n’est pas une ancienne gloire WNBA, son frère n’a peut-être jamais touché un ballon (les uns contre uns dans le jardin ne devaient pas être évidents) et son père n’est pas un Hall of Famer, mais ce sont toutes les personnes présentes dans la vie du numéro 0 qui lui permettent d’être le joueur accompli qu’il est aujourd’hui. On se rappelle de son discours émouvant lors de la remise de son trophée de MVP en 2018. Depuis peu, sa famille s’est d’ailleurs agrandie avec l’arrivée de deux petites jumelles dans sa vie qui comptait déjà un petit garçon. Le coloris de ces Jordan Why Not Zer0.3 est donc censé être une lettre d’amour pour le clan Westbrook, mais aucun nom n’apparaît clairement sur le modèle comme ça peut être le cas parfois. On part d’ailleurs sur des tonalités très obscures puisque le noire domine la paire avec des notes dorées au niveau des coutures, du logo JB présent sur la languette et de la signature de Russ lui-même sur la languette arrière. Nouveauté de cette troisième édition des signature shoes de Beastbrook, le strap est évidemment toujours présent au milieu du pied avec sa texture translucide. Enfin, le dessous de la semelle est grisé avec un effet marbré sur la plante du pied.

La fiche :

La grande-sœur : la Jordan Why Not Zer0.2 SE Orange Pulse, avec son effet un peu marbré là aussi.

la Jordan Why Not Zer0.2 SE Orange Pulse, avec son effet un peu marbré là aussi. On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook pour ses retrouvailles avec son fan club d’OKC la nuit prochaine.

Russell Westbrook pour ses retrouvailles avec son fan club d’OKC la nuit prochaine. L’occasion parfaite pour les porter : lors des réunions de famille au restaurant ou chez Tata Yvette.

lors des réunions de famille au restaurant ou chez Tata Yvette. On aime : l’aspect du marbre un peu noble sous la semelle.

l’aspect du marbre un peu noble sous la semelle. On aime moins : on s’attendait à rentrer un peu plus dans l’intimité du Brodie avec quelques inscriptions personnelles et les noms de ses enfants sur la semelle intérieure par exemple.

La Jordan Why Not Zer0.3 est disponible depuis ce matin sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Et ouais, pour la famille on ne compte pas comme on dit.

Source : Jordan Brand