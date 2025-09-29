Phoenix Suns, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Phoenix Suns.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Le fiasco total. Voilà comment on pourrait résumer la deuxième et dernière saison des Suns version Devin Booker – Kevin Durant – Bradley Beal. Seulement 36 victoires pour une équipe censée jouer le haut de tableau, pas de Playoffs et même pas de play-in, avec en prime une ambiance bien pourrie. Bref la lose.

Pourtant, tout avait plutôt bien débuté : neuf victoires sur les onze premiers matchs, un KD en mode MVP, des victoires bien clutch et un Mike Budenholzer qui montre déjà sa patte. Mais le rayon de soleil n’aura duré que trois semaines dans l’Arizona. Une première blessure de Durant a rapidement montré les limites des Suns, qui ont fini par s’écrouler dans une Conférence Ouest sans pitié.

Le Big Three de Phoenix est devenu le triste symbole d’un projet sans queue ni tête. Devin Booker n’était pas sur la même longueur d’onde que Coach Bud, Kevin Durant a appris dans les médias que Phoenix cherchait à le transférer à la deadline, tandis que Bradley Beal – poussé sur le banc – est devenu mal-aimé avec son contrat boulet. On vous laisse imaginer la vibe à l’intérieur du vestiaire, considérée comme « toxique » par certains insiders.

Au milieu de ce gros bordel, certains jeunots ont quand même réussi à montrer de belles choses : on pense à Ryan Dunn, qui a su se faire une place dans le cinq majeur, ou à Oso Iguodaro, qui a profité du désert dans la raquette et de la fin de l’expérience Jusuf Nurkic (sorti de la rotation puis transféré) pour s’illustrer. Mention aussi à Collin Gillespie et son énergie débordante.

Enfin, on rappelle également que Devin Booker est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des Suns la saison dernière, une maigre consolation pour le visage de la franchise.

Le marché de l’été

Ils partent : Kevin Durant, Bradley Beal, Cody Martin, Bol Bol, Tyus Jones, Mason Plumlee, Damion Lee, Monte Morris, Vasilije Micic, Jalen Bridges, TyTy Washington Jr., Mike Budenholzer (coach), James Jones (manager général)

Kevin Durant, Bradley Beal, Cody Martin, Bol Bol, Tyus Jones, Mason Plumlee, Damion Lee, Monte Morris, Vasilije Micic, Jalen Bridges, TyTy Washington Jr., Mike Budenholzer (coach), James Jones (manager général) Ils prolongent : Devin Booker, Collin Gillespie

Devin Booker, Collin Gillespie Ils arrivent : Jalen Green, Dillon Brooks, Mark Williams, Khaman Maluach, Jordan Goodwin, Rasheer Fleming, Nigel Hayes-Davis, Koby Brea (two-way), C.J. Huntley (two-way), Isaiah Livers (two-way), Jordan Ott (coach), Brian Gregory (manager général)

Le. Grand. Ménage.

On s’y attendait, c’était annoncé, ça n’a pas manqué. Le départ de Kevin Durant semblait inévitable et KD a finalement été transféré à Houston le jour du Game 7 des Finales NBA, dans un transfert à… sept équipes (!!). On vous passe les détails mais sachez que Phoenix a récupéré en échange Jalen Green, Dillon Brooks et le 10e choix de la Draft 2025 à savoir Khaman Maluach.

Bradley Beal, plus vraiment en odeur de sainteté à Phoenix, a finalement été coupé par les Suns suite à un buyout. De quoi faire de grosses économies (175 millions de luxury tax), de sortir du deuxième et du premier apron, et ainsi retrouver enfin un peu de flexibilité. La franchise de l’Arizona continuera néanmoins à payer Beal 20 millions de dollars par an pendant les cinq saisons à venir. Voilà ce qui se passe quand on recrute n’importe comment, n’est-ce pas Mat Ishbia ?

Autre gros dossier de l’intersaison : la prolongation de contrat de Devin Booker. Ishbia, le proprio, avait annoncé que le projet Suns allait se recentrer sur l’arrière All-Star, c’est fait. Booker a prolongé pour deux ans et 145 millions de dollars. Cela fait 72,5 millions par an, un nouveau record NBA !

Le grand ménage a eu lieu dans l’effectif mais pas que. C’était aussi le cas en coulisses. Le coach Mike Budenholzer n’a pas survécu au fiasco de l’an passé, ni James Jones. Le nouvel entraîneur se nomme Jordan Ott, ancien assistant aux Cavs qui va connaître sa première expérience en tant que head coach. Le nouveau manager – Brian Gregory – est un pote d’Ishbia, qui était déjà dans l’organigramme des Suns mais qui n’a pas d’expérience en tant que GM.

L’effectif 2025-26 des Suns

Meneurs : Collin Gillespie, Jordan Goodwin

Collin Gillespie, Jordan Goodwin Arrières : Devin Booker, Jalen Green , Grayson Allen, Koby Brea (two-way)

, Grayson Allen, Koby Brea (two-way) Ailiers : Dillon Brooks, Ryan Dunn

Ailiers-forts : Royce O’Neale, Nigel Hayes-Davis, Rasheer Fleming, Isaiah Livers (two-way), C. J. Huntley (two-way)

Royce O’Neale, Nigel Hayes-Davis, Rasheer Fleming, Isaiah Livers (two-way), C. J. Huntley (two-way) Pivots : Mark Williams, Nick Richards, Oso Ighodaro, Khaman Maluach

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Après autant de mouvements cet été et l’arrivée d’un nouveau coach, difficile d’affirmer à 100% quel sera le cinq majeur des Suns cette saison. Néanmoins, on peut imaginer une combinaison entre Devin Booker et Jalen Green sur les lignes arrières, avec le premier qui prend des responsabilités de meneur et le second en mode scoreur. La profondeur sur le backcourt est très limitée, même si Collin Gillespie semble déjà avoir tapé dans l’œil de Jordan Ott. Grayson Allen, lui, amènera comme toujours du shoot et du vice.

Sur le frontcourt, on devrait retrouver Dillon Brooks, qui apportera un peu de nasty et de la défense à une équipe des Suns qui en manquait cruellement la saison dernière. Avec lui sur les ailes, on devrait retrouver le sophomore Ryan Dunn, gros défenseur mais limité au shoot extérieur. Si Ott veut ajouter un peu d’adresse et d’expérience, il peut potentiellement mettre du Royce O’Neale à sa place. S’il veut jouer grand, il peut mettre Oso Ighodaro (2m13). On surveillera aussi le rôle de Nigel Hayes-Davis, champion de l’EuroLeague (et MVP) qui a débarqué cet été en provenance de Fenerbahçe, ainsi que celui du rookie Rasheer Fleming.

Sur le poste de pivot, les Suns ont recruté avec le transfert de Mark Williams et la draft de Khaman Maluach, qui renforce une rotation où on retrouve aussi Nick Richards et Oso Ighodaro (même si ce dernier est plus 4 à la base). Williams semble favori pour être titulaire, mais devra prouver qu’il peut éviter les blessures. Dans le cas contraire, ça pourrait ouvrir des opportunités à Maluach, le jeune Sud-Soudanais (19 ans) qui impressionne par ses qualités physiques.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Suns à suivre

Devin Booker (et Jalen Green ?).

Devin Booker a récupéré les clés du camion et ça devrait se ressentir sur ses performances TTFL. Capable de tourner à 25 points et 7 passes décisives sans problème, avec de bons pourcentages, il reste une option très fiable. À part Book, on ne devrait pas choisir d’autres joueurs de Phoenix, sauf si Jalen Green profite de ce nouveau départ aux Suns pour changer de dimension. On sait que l’ancien des Rockets peut exploser dans un bon soir, reste à voir s’il peut être régulier et vraiment trouver sa place à Phoenix.

Qu’attendre des Suns cette saison ?

Nouvel effectif, nouveau coach, nouveau staff, nouvelle philosophie.

Si on a peu de garanties sur la nouvelle équipe de Phoenix, une chose est sûre : les Suns de cette année ne ressembleront pas du tout à ceux de la saison dernière. L’ère Big Three est révolu et le projet a été clairement recentré sur Devin Booker. Ce dernier aura évidemment les commandes mais le nouveau coach Jordan Ott a surtout pour objectif de construire une vraie identité collective.

D’après les premiers bruits de couloir provenant du camp d’entraînement, Ott veut installer une philosophie défensive à son groupe, avec de la dureté, de l’impact physique et une pression constante. Pour l’instant ce ne sont que des mots mais avec des mecs comme Dillon Brooks et Ryan Dunn, y’a quelque chose à faire. De l’autre côté du parquet, ce ne sera pas uniquement du « Devin Booker basketball ». Jordan Ott veut du jeu sans ballon, du mouvement, du rythme. On rappelle que le nouvel entraîneur des Suns a évolué sous Kenny Atkinson l’an dernier à Cleveland.

Bien avant les résultats, les Suns ont comme objectif prioritaire cette année de trouver leur style de jeu, de montrer un minimum de solidité collective des deux côtés du terrain, et de se réconcilier avec leurs fans après le fiasco de l’an dernier. Il faudra du temps et de la patience pour se sortir du trou dans lequel Mat Ishbia a placé Phoenix depuis son arrivée.

Il ne faut donc pas s’attendre à voir ces Cactus – rajeunis – jouer les Playoffs dans une Conférence Ouest sans merci. Ça ne parle évidemment plus de titre, et même le play-in semble difficilement atteignable cette année. Mais l’essentiel est ailleurs.

Le pronostic du rédacteur : 33 victoires – 49 défaites

