La semaine des Françaises en WNBA : les intérieures prennent le pouvoir

Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Entre Dominique Malonga et Iliana Rupert, il fait bon être une pivot française en WNBA !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Semaine d’adresse compliquée pour notre Gabby nationale. Allez, on va dire qu’elle a encore la tête dans les étoiles du All-Star Game.

Seattle Storm vs Dallas Wings : 14 points à 5/14 au tir dont 1/3 du parking, 3/3 aux lancers, 6 rebonds et 8 passes en 27 minutes

Seattle Storm @ Chicago Sky : 10 points à 4/9 au tir dont 0/3 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 7 passes en 24 minutes

Seattle Storm @ Washington Mystics : 2 points à 1/7 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 1 passes en 25 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 12,7 points à 43,2% au tir dont 31,9% du parking, 84,4% aux lancers, 4,7 rebonds, 4,5 passes, 2,5 steals et 0,5 contre en 32,7 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Enchaîner un match à 0 points avec un double-double historique de par sa jeunesse, on avait plus vu telle dualité depuis Double Face dans les films Batman. Blague à part, que ça fait du bien de voir Doms saisir le peu d’opportunités qui lui sont donné.

Seattle Storm vs Dallas Wings : 0 point à 0/6 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 13 minutes

Seattle Storm @ Chicago Sky : 14 points à 6/9 au tir dont 1/1 du parking, 1/2 aux lancers, 10 rebonds et 3 passes en 17 minutes

Seattle Storm @ Washington Mystics : 8 points à 3/4 au tir dont 0/0 du parking, 2/2 aux lancers, 9 rebonds et 0 passe en 14 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,7 points à 49,5% au tir dont 11,1% du parking, 70,6% aux lancers, 3,4 rebonds, 0,8 passe, 0,3 contre et 0,2 steal en 9,5 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Marine a fait du Marine, pas exceptionnelle statistiquement mais toujours aussi envoutante dès qu’elle met un orteil sur le parquet. On prendrait bien encore plus de Marinade.

New York Liberty vs Indiana Fever : 3 points à 1/2 au tir dont 1/2 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 15 minutes

New York Liberty vs Phoenix Mercury : 5 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 0 passe en 16 minutes

New York Liberty vs Los Angeles Sparks : 9 points à 2/6 au tir dont 2/6 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 19 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,8 points à 44,9% au tir dont 38,2% du parking, 81,8% aux lancers, 2,2 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 18,1 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Une semaine avec une victoire du Sun, ça se fête en sabrant le champagne, encore plus quand on voit les magnifiques lignes statistiques que nous a offert Bria Hartley.

Connecticut Sun vs Los Angeles Sparks : 16 points à 5/9 au tir dont 2/3 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 18 minutes

Connecticut Sun vs Golden State Valkyries : 15 points à 4/8 au tir dont 4/8 du parking, 3/4 aux lancers, 0 rebond et 3 passes en 21 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 9,4 points à 35,8% au tir dont 36,3% du parking, 84,7% aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 0,9 steal en 22,6 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Tantôt playmakeuse contre les Sparks, tantôt pickpocket contre Golden State, l’essentiel est quand même assuré pour cette semaine. On vous a déjà dit que le Sun avait gagné un match ?

Connecticut Sun vs Los Angeles Sparks : 2 points à 1/4 au tir dont 0/3 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 6 passes en 19 minutes

Connecticut Sun vs Golden State Valkyries : 8 points à 4/7 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 21 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 8,4 points à 46,2% au tir dont 15% du parking, 88,9% aux lancers, 2,4 rebonds, 2,6 passes, 1,9 steal et 0,1 contre en 24,3 minutes

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Malheureusement aucune unité statistique à inscrire au CV de Migna Touré pour son retour en WNBA. Son contrat était de sept jours, on croise les doigts pour qu’elle reçoive une deuxième chance où que ce soit.

Connecticut Sun vs Los Angeles Sparks : 0 point à 0/2 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 0 passe en 6 minutes

Connecticut Sun vs Golden State Valkyries : 0 point à 0/1 au tir dont 0/0 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 0 passe en 5 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 0 point à 0% au tir dont 0% du parking, 0% aux lancers, 0 rebond, 0 passe, 0 steal et 0 contre en 5,5 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Un coup de chaud contre Paige Bueckers avant que la maladresse la rattrape face au Sun (qui a remporté un match au cas où on aurait oublier de vous le dire). Le shoot longue distance est toujours en vacances et semble s’y plaire. En même temps, si Carla commençait à prendre feu de loin, il faudrait organiser un deuxième All-Star Weekend à son honneur.

Golden State Valkyries vs Dallas Wings : 14 points à 4/6 au tir dont 0/1 du parking, 6/6 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 17 minutes

Golden State Valkyries @ Connecticut Sun : 5 points à 1/4 au tir dont 0/3 du parking, 3/5 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 20 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 6,9 points à 38,3% au tir dont 9,5% du parking, 86,4% aux lancers, 1,3 rebond, 1,9 passe, 0,7 steal et 0,1 contre en 16,5 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Regarder Paige Bueckers dans les yeux ce n’est pas donné à tout le monde, et c’est pourtant ce qu’a accompli Janelle Salaün plus tôt dans la semaine. On ne parlera pas du deuxième match qui est un naufrage collectif complet, concentrons-nous sur le positif, et il y en a beaucoup à dire au sujet de la sœur Salaün.

Golden State Valkyries vs Dallas Wings : 16 points à 6/14 au tir dont 3/8 du parking, 1/1 aux lancers, 7 rebonds et 3 passes en 34 minutes

Golden State Valkyries @ Connecticut Sun : 9 points à 4/9 au tir dont 1/5 du parking, 0/2 aux lancers, 3 rebonds et 0 passe en 25 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 10,1 points à 37,1% au tir dont 31,5% du parking, 80% aux lancers, 4,9 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 23,6 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Une arrivée plus fracassante qu’un début de couplet de Kaaris, Iliana Rupert a su marquer la WNBA de son empreinte dès ses deux premiers matchs. Son avenir semble radieux dans la raquette de la Baie.

Golden State Valkyries vs Dallas Wings : 9 points à 3/7 au tir dont 2/4 du parking, 1/1 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 15 minutes

Golden State Valkyries @ Connecticut Sun : 13 points à 5/7 au tir dont 3/4 du parking, 0/0 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 11 points à 57,1% au tir dont 62,5% du parking, 100% aux lancers, 4,5 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 0,5 contre en 18,5 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes