Faisant partie des grands espoirs du basket français, Noa Kouakou-Heugue (18 ans) s’est officiellement décidé sur son avenir : il portera le maillot des Perth Wildcats dans le championnat australien, suivant ainsi les traces d’Alexandre Sarr.

Comme le Français des Wizards qui a été sélectionné en numéro 2 de la Draft 2024, Noa Kouakou-Heugue a donc décidé de rejoindre la NBL et son programme “Next Stars”, dans le but de poursuivre une ascension qui – on l’espère – le mènera à son tour en NBA.

La nouvelle a été annoncée par Jonathan Givony d’ESPN.

NEWS: Noa Kouakou-Heugue has signed with the Perth Wildcats as part of the NBL Next Stars program.

The 6’10, 18-year old French big man had a standout season at INSEP, being named MVP of the Adidas NextGen EuroLeague Belgrade. pic.twitter.com/Qmh7QICsm2

— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 7, 2025

Le nom de Noa Kouakou-Heugue résonne de plus en plus auprès des scouts. Et pour cause : sous les couleurs du Pôle France, le jeune phénomène de 18 piges a été élu meilleur joueur de l’ANGT Belgrade, tournoi rassemblant les meilleurs jeunes d’Europe. Un trophée qui récompense aussi sa belle campagne à l’INSEP lors de la saison 2024-25 (9,8 points, 4,8 rebonds, 1 contre de moyenne en Nationale 1).

Ensuite, tout récemment, Noa a enflammé les réseaux sociaux en lâchant un poster hyper sale lors de la Coupe du Monde U19 avec les Bleus, face à Team USA s’il vous plaît. Kouakou-Heugue a bouclé cette compétition avec des stats de 7 points, 5 rebonds et 1,6 contre.

🇫🇷 Noa Kouakou-Heugue with the NASTY poster over Morez Johnson

The 6’10 French big man is rumored to be headed to the Perth Wildcats as part of the NBL next stars program. Potential 2026 draft candidate pic.twitter.com/jHEsvTGw8R

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) June 29, 2025

Intérieur athlétique (poste 4) de 2m08, Noa Kouakou-Heugue va découvrir le championnat professionnel australien, qui sert de plus en plus de tremplin aux jeunes prospects souhaitant se préparer à une arrivée en NBA.

“Je pense que le programme NBL Next Stars peut m’aider à atteindre mon but ultime, qui est la NBA. La NBL est reconnue comme étant une ligue très difficile et physique, ce qui m’aidera beaucoup.” – Noa Kouakou-Heugue

Source texte : Jonathan Givony (ESPN)