Bientôt coupé, Bradley Beal réfléchit déjà au nom de sa future équipe

L’aventure de Bradley Beal avec les Suns devrait prendre fin dans les prochains jours. L’arrière sera bientôt coupé par la franchise de l’Arizona et du coup le joueur réfléchit déjà sur sa prochaine destination.

Les fans des Suns peuvent exulter, le mariage entre Phoenix et Bradley Beal va se finir plus tôt que prévu. Malgré deux années encore sur le contrat, le guard sera bientôt libéré. Les négociations entre les deux parties avancent bien et sitôt le buyout finalisé, Beal se retrouvera agent libre.

Selon Marc Stein, l’arrière anticipe déjà son arrivée sur le marché. Avec son énorme contrat, il faisait fuir tout le monde mais en tant que joueur libre, l’histoire est différente.

Selon les premiers retours, pas mal d’équipes sont prêtes à se positionner sur l’ancien scoreur des Wizards. Le Heat et les Bucks à l’Est notamment. Les uns doivent trouver du scoring pour aider Giannis Antetokounmpo, les autres cherchent un troisième larron à mettre à côté de Tyler Herro et Bam Adebayo.

À l’Ouest aussi ça s’agite et les deux franchises de Los Angeles pourraient s’intéresser à Bealou. Les Clippers ne disent jamais non à un All-Star supplémentaire, qu’il soit ancien ou non. Les Lakers, eux, semblent profiter des buyouts pour renforcer leur effectif à moindre coût. Ils ont déjà obtenu Deandre Ayton de cette façon et l’arrivée de Beal leur offrirait une nouvelle option intéressante autour de Luka Doncic et LeBron James. Selon certains bruits de couloir, les Warriors seraient aussi dans la boucle. Pas illogique pour une équipe qui vise le titre à court terme avec une base de vétérans.

Source texte : Marc Stein