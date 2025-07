En cette période de mercato, les billets verts sont au centre de toutes les discussions chez les fans de NBA. Cela tombe bien, Revolut se rapproche un peu plus de l’univers de la Grande Ligue avec la sortie de deux cartes de paiement en collaboration avec la NBA. Si vous souhaitez avoir le portefeuilles le plus stylé de l’été, c’est par ici que ça se passe !

Le temps des cartes bancaires classiques pour les fans de NBA est Revolut. Ce 1er juillet 2025, la banque qui compte plus de 5 millions d’utilisateurs en France se rapproche des parquets et de la balle orange. Déjà partenaires naming du NBA Paris Game 2024 et du NBA Paris Jam en 2025, Revolut inscrit encore plus son nom dans l’environnement de la Grande Ligue avec la sortie de deux cartes de paiement co-brandées NBA.

La première est une carte en plastique arborant un motif graphique inspiré du célèbre ballon de basketball avec le logo NBA en son centre. Sortez-la pour payer votre pain et discutez avec votre boulanger des mouvements à venir de votre franchise préféré. Si vous êtes fan des Bucks, il y a de quoi dire. Cette carte conçue pour un usage quotidien, est accessible à tous les clients Revolut au prix de 19,99€. Ça reste toujours plus abordable qu’une année de contrat de Paul George.

Et puis, si vous voulez vraiment faire comprendre à tout le monde que vous êtes un passionné, vous pouvez même allier le dessin au logo. La deuxième carte est designée à la manière d’un terrain de basket. Métallique et élégante, elle ne peut pas laisser indifférente. Confiez-la à un General Manager excité cet été, il ressortira avec le meilleur effectif de toute la NBA… du moins il va essayer. Cette carte proposée à 59,99€ est réservée aux titulaires des offres Metal et Ultra de Revolut.

Mais au-delà du design qui pue le alley-oop et le crossover, il y a de nombreux avantages à se procurer cette carte Revolut x NBA, surtout pour les fans de la Grande Ligue.

Si vous souhaitez réaliser votre rêve et aller voir jouer votre équipe préférée directement dans sa salle aux États-Unis, cette carte bancaire, qu’elle soit en plastique ou métal vous offrira de nombreux avantages. Vous n’aurez pas de frais sur les retraits et paiements à l’étranger ainsi que des taux de change ultra compétitifs !

Toujours dans la quête de ce voyage américain, l’accès à Internet peut être grandement facilité. Au lieu de payer une blinde en données mobiles ou acheter une carte SIM sur place et ainsi ouvrir votre téléphone en deux au milieu de l’aéroport, vous pourrez, grâce à votre compte Revolut, prendre une E-SIM et vous offrir des données dans le pays de votre choix. Pratique pour partager son selfie avec Nico Batum après un match des Clippers à l’Intuit Dome.

Dernier élément qui devrait plaire aux voyageurs, les Revpoints. À chaque transaction, vous en gagnerez et pourrez ensuite les convertir en miles auprès de plus de 30 compagnies aériennes. Vous pourrez également obtenir des réductions pour certains hébergements. Quand on connait le prix de l’hôtel près du Madison Square Garden, ça peut faire une grande différence !

Autre avantage, les paiements gratuits et instantanés entre comptes Revolut. Il paraît que les bons comptes font les bons amis et c’est peut-être comme ça que se sont arrangés Rob Pelinka et Nico Harrison, qui sait…

“Merci pour le virement, il est arrivé au même moment que le joueur slovène”

Pour ceux du fond qui ne connaitraient pas encore Revolut. C’est une banque en ligne lancée au Royaume-Uni qui propose notamment à ses utilisateurs de n’avoir aucun frais de tenue de compte. Ils comptent plus de 60 millions d’utilisateurs dans le monde et cinq dans l’Hexagone. Revolut est agréé par la Banque Centrale Européenne et est l’application financière la plus téléchargée dans 19 pays dont la France.

Plus de 160 pays et régions sont pris en charge, 36 devises et plus de 1 000 milliards de dollars de transactions clients ont été traitées. Même le nouveau contrat de Shai Gilgeous-Alexander fait pale figure à côté…

Cette année, la NBA a fait confiance à Revolut en permettant aux clients d’obtenir un accès exclusif pour les pré-ventes des NBA Paris Games entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Désormais le logo est au centre des cartes bancaires, alors si vous souhaitez rejoindre ce one-two punch dominant, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! En plus, vous obtiendrez un bonus de bienvenue de 20€¹ et une chance de gagner 5000€². Y’a de quoi se faire un sacré craquage au NBA Store pour l’heureux ou l’heureuse élu(e).

¹Pour obtenir le bonus, vous devez dépenser au moins 0,01 € avec votre carte Revolut. Offre valable du 23 juin 2025 au 30 septembre 2025.

²Pour participer au concours, il vous suffit de vous inscrire et d’ouvrir un compte sur Revolut. La promotion 5 000 € est valable du 18 juin 2025 au 30 septembre 2025. 1 gagnant sera sélectionné.