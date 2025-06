EuroLeague : les actualités transferts à ne pas manquer (Nadir Hifi, TJ Shorts, Nikola Mirotic…)

Puisqu’il n’y a pas que les Finales NBA et la Draft dans la vie, l’heure est venue de faire un petit tour d’horizon des dernières news côté EuroLeague. Spoiler : il semblerait que ce soit un été de grands changements pour deux de nos trois clubs français en lice.

Nikola Mirotic, ciao Milano et bonjour Monaco ?

L’avenir de Mike James au sein du collectif monégasque reste incertain depuis sa suspension, mais la Roca Team devrait bientôt se retrouver avec un autre ancien joueur NBA dans ses rangs : l’ancien Bull, Nikola Mirotic.

On a envie de dire “il était temps” pour le Rocher, eux qui espéraient s’offrir les services de l’ailier espagnol depuis un moment. Après deux ans passés avec l’Olimpia Milan, le club italien a officialisé le départ de son joueur hier alors que les “rumeurs” sur son avenir étaient déjà légion sur les réseaux.

Contrat de deux ans prévu pour Mirotic à Monaco ce qui l’emmènerait jusqu’à ses 36 ans. On dit ça on dit rien mais Bobby Portis est potentiellement libre cet été aussi, ils doivent s’adorer en tant qu’anciens coéquipiers…

Les adieux de Nikola Mirotic au public de Milan 👏

Le futur intérieur de l’AS Monaco a été énorme (30 points, 5 rebonds et 3 passes) face à la Virtus Bologne mais il ne remportera pas un deuxième titre de champion d’Italie. pic.twitter.com/rSWJD89t91

— Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) June 7, 2025

Nadir Hifi vers la principauté lui aussi ?

Mais l’ancien ailier NBAer ne serait pas le seul renfort de la principauté cet été. Après deux saisons et une ascension miraculeuse dans la Ville Lumière, la Rising Star de l’EuroLeague 2025 Nadir Hifi devrait bien quitter le Paris Basketball en faveur des Monégasques dès cet été.

Les infos se font encore assez rares sur ce dossier, Andrea Calzoni, journaliste spécialisé sur le basket européen, parle lui d’un contrat qui serait sur plusieurs années. On attend d’en savoir plus sur le cas du petit diamant français.

🚨💣Nadir Hifi is close to a deal with AS Monaco.

The agreement is almost confirmed for a multi-year contract.

He’ll leave Paris Basketball after 2 years.#EuroLeague #ASMonaco #Paris pic.twitter.com/yDe02upXXU

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 12, 2025

Carsen Edwards en renfort parisien pour combler le départ de TJ Shorts ?

Hécatombe dans la capitale puisqu’en plus de Nadir Hifi et même du coach Tiago Splitter qui est officiellement devenu le nouvel assistant de Chauncey Billups sur le banc des Blazers, le Paris Basket devrait également perdre son meilleur joueur en la personne de TJ Shorts. L’arrière MVP de l’EuroCup 2024 rejoindra les meilleurs amis d’Evan Fournier au Panathinaïkos cet été.

According to @fullgazzia Tj Shorts signed a 2 YEARS contract with Panathinaikos👀

2.200.000 per year💸💰#basketballmaniacs #basketball #shorts #paobc #paobcgr #euroleague #greece pic.twitter.com/26jLPFMWiW

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) May 31, 2025

Alors aux grands maux, les grands remèdes. pour combler ces départs, le club parisien compterait s’offrir nul autre que le meilleur scoreur d’EuroLeague : Carsen Edwards. Actuel arrière du Bayern Munich aux plus de 20 points de moyenne (que Noa Essengue affrontera en Finale du championnat allemand), Edwards serait la cible prioritaire du Paris Basketball qui souhaite s’imposer comme une équipe solide de la compétition après leur première saison surprise.

Rien d’officiel pour l’instant, wait and see comme dirait Shakespeare !

🚨 Selon @Eurohoopsnet , le Paris Basketball aurait fait de Carsen Edwards sa cible prioritaire afin de remplacer TJ Shorts !

Le meilleur scoreur de la saison pourrait débarquer dans la capitale, qu’en pensez-vous ? Affaire à suivre car d’autres clubs sont sur le coup ⏳ pic.twitter.com/OJQdzWJm3x

— EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) June 12, 2025