Mike Brown et Taylor Jenkins, les plans F et G des Knicks ?

Enchaînant les râteaux alors qu’ils cherchent toujours un remplaçant à Tom Thibodeau, les Knicks n’ont pas d’autre choix que d’étendre leurs recherches. Ils seraient désormais intéressés par Mike Brown et Taylor Jenkins.

Jason Kidd ? Nope. Ime Udoka ? Niet. Chris Finch ? Non. Quin Snyder ? Non plus. Billy Donovan ? Sûrement pas.

Demandant la permission pour discuter avec chacun de ces coachs, les Knicks ont pris cinq refus consécutifs de la part de leur franchise respective, et se retrouvent toujours sans entraîneur depuis le renvoi de Tom Thibodeau il y a dix jours.

À force de se prendre des râteaux, le président Leon Rose a décidé de changer de fusil d’épaule et de s’intéresser à des entraîneurs qui ne sont pas casés. Par exemple ? Mike Brown et Taylor Jenkins.

D’après Sam Amick de The Athletic, Brown et Jenkins intéressent en effet les Knicks. On rappelle que les deux entraîneurs n’ont pas de poste actuellement puisqu’ils ont tous les deux été virés – comme Thibs – au cours de la saison, respectivement par Sacramento et Memphis.

Mais si Mike Brown et Taylor Jenkins ont perdu leur boulot ces derniers mois, ils restent considérés comme de très bons coachs à travers la NBA. Le premier a aidé les Kings à retrouver les Playoffs (sacré exploit !) et a été Coach de l’Année en 2023, tandis que le second est tout simplement l’homme qui a gagné le plus de matchs sur le banc dans l’histoire des Grizzlies.

On va voir si l’un ou l’autre aura une vraie chance de prendre le contrôle des Knicks, ou si d’autres entraîneurs vont entrer dans la danse. Certains pensent forcément à Michael Malone, champion NBA avec Denver en 2023, mais son style de coaching (se repose pas mal sur les titulaires, mentalité old school, gros caractère) rappelle sans doute un peu trop Tom Thibodeau…

