Thunder : Mark Daigneault a relancé (un peu) son lineup “double big”

Dès l’entre-deux du Game 1 des Finales NBA, le Thunder avait décidé d’abandonner son cinq majeur à deux intérieurs (Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein). Oklahoma City a encore une fois commencé avec un seul big man cette nuit, mais le coach Mark Daigneault a néanmoins relancé son lineup “double big”. Avec succès.

C’est l’une des actions de la nuit : en fin de troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander sert Isaiah Hartenstein sur pick-and-roll, qui envoie ensuite Chet Holmgren sur alley-oop. Gros tomar à une main, merci, au revoir !

BIG MAN ALLEY-OOP 🚨🚨

Hartenstein goes over the top to Chet in Game 2!!! pic.twitter.com/Wj8tq2mPa4

— NBA (@NBA) June 9, 2025

Ce type d’action, qu’on a vu si souvent cette saison à Oklahoma City, était inexistante au Game 1. Et pour cause, Mark Daigneault avait décidé d’opter pour du small ball – seulement 24 minutes pour Chet et 17 pour Hartenstein – sans jamais faire jouer les deux intérieurs ensemble. Cela a changé cette nuit.

Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein ont été aperçus en même temps dès la fin du premier quart-temps. Ce lineup “double big” a eu droit à un passage de quasiment quatre minutes consécutives, notamment quand on avait du Obi Toppin et du Thomas Bryant sur le terrain en face (pas de Myles Turner donc, et peu de Pascal Siakam). Ensuite, il a fallu attendre jusqu’à la fin du troisième quart pour une courte séquence avec les deux intérieurs.

Au total, le duo Chet – Hartenstein a joué cinq minutes ensemble pour un avantage de +3 pour le Thunder (10-7).

“Ils étaient tous les deux très bons, ensemble ou quand ils étaient chacun le seul intérieur. Tous les deux nous ont apporté un coup de boost des deux côtés du terrain. C’est l’un des aspects où on s’est améliorés ce soir : la couverture sur pick & roll contre leurs intérieurs.” – Mark Daigneault, coach du Thunder après le match

Si cela peut paraître anecdotique au vu du petit échantillon qu’on vient de vous présenter, cela a le mérite de montrer un aperçu des ajustements réalisés par Mark Daigneault dans ce Game 2 : plus de temps de jeu pour ses pivots, et une association qui a été plutôt performante (comme souvent sur ces Playoffs) grâce à son impact au rebond et les automatismes du duo des deux côtés du terrain.

Comme un symbole, Chet Holmgren (15 points, 6 rebonds, 1 contre en 28 minutes) a su rebondir après un Game 1 bien compliqué, tandis qu’Isaiah Hartenstein a été très précieux (3 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception en 22 minutes). Outre l’intensité et l’impact physique qu’amène ce dernier, il fait du bien à la fluidité de l’attaque d’OKC grâce à ses qualités de passeur et sa capacité à poser des écrans plasma à Shai Gilgeous-Alexander et Cie.

Il sera désormais intéressant de voir si les bonnes choses démontrées cette nuit pousseront Daigneault à utiliser encore plus son lineup “double big” lors des matchs à venir.

