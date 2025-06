Scénario cruel cette nuit pour le Thunder, battu par les Pacers sur une ultime bafouille de Tyrese Haliburton. Mais si cette nouvelle dinguerie d’Hali ne doit rien à personne, OKC peut s’en mordre les doigts, pour parler poliment.

On avait noté durant ces Playoffs quelques errements tactiques de la part de Mark Daigneault, vraiment pour chercher la petite bête dans le gameplay quasi parfait d’une équipe qui roule sur 95% des adversaires depuis le mois d’octobre. Cette nuit on y retourne, le coach du Thunder a étonné par certains de ses choix et, trouvez un rapport ou non, son équipe a mené tout le match, avec un écart montant jusqu’à 15 points… mais a fini par perdre. Carton jaune, Monsieur Mark.

Si OKC veut raisonnablement ambitionner d’être champion, c’est en tout cas l’impression que ça donne, ils n’ont plus le droit à ce genre d’erreur. Avec déjà une défaite à domicile dans une série au meilleur des sept la marge vient de se réduire considérablement, et s’il n’y a absolument pas péril en la demeure, il y a en tout cas du puéril dans le Thunder. C’est rien, c’est de la poésie.

Plusieurs questions sur ce Game 1. Le COY 2023-24 a-t-il eu raison de lancer si vite Kenrich Williams, Aaron Wiggins et même Ajay Mitchell dans le match ? Isaiah Hartenstein en sortie de banc à l’entre-deux, sur le moment une bonne idée, mais était-ce vraiment la bonne utilisation à faire de son roc en sachant que Chet Holmgren n’était pas dans son assiette ? Et d’ailleurs, Chet et Isaiah, ils étaient déjà à la douche dans le money time ?

On n’a pas de diplôme de coach, ici on a même raté le brevet des collèges, mais en sortie de défaite des questions subsistent, forcément, et la conclusion sans même avoir à passer par un argumentaire c’est que le coach de l’équipe qui gagne va forcément mieux dormir que son adversaire. Notamment quand on sait qu’en ayant mené de 15 points au dernier quart contre une équipe qui s’est fait une spécialité de revenir de nulle part… on n’est pas loin de la faute professionnelle.

Mais comme dit plus haut on restera sur un carton jaune pour Mark Daigneault et le Thunder, alors rendez-vous au Game 2 pour un… tabassage en règle ?